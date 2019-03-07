Швед буде сильним партнером по збірній України, – Марлос

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Мар'ян Швед
Мар'ян Швед / Фото з відкритих джерел

Півзахисник "Шахтаря" Марлос поділився очікуваннями від матчу проти "Карпат" у 21 турі УПЛ.

Зокрема, Марлос несподівано прокоментував гру форварда "Карпат" та збірної України Мар'яна Шведа.

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"Добре знаю "Карпати": їхні сильні та слабкі сторони, як вони грають. Ще не розбирали суперника, але я цікавлюся українським футболом і командами", – сказав Марлос.

Швед – хороший гравець. Давно за ним стежу, за його прогресом, знаю всі його технічні можливості. В майбутньому він буде сильним партнером по збірній України. Швед має потенціал, думаю, що ми зможемо один одного доповнити.

Матч української Прем'єр-ліги "Шахтар" – "Карпати" відбудеться у неділю, 10 березня.

До слова, влітку в "Селтік" перейде український футболіст Мар'ян Швед. Колишній тренер "Селтіку" Брендан Роджерс неоднозначно прокоментував купівлю Шведа у "Карпат".

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Теги: Спорт Мар'ян Швед ФК Карпати Збірна України з футболу Футбол
Джерело: 24 Канал
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