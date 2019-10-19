Швед вперше з липня зіграв за "Селтік", його клуб розбомбив суперника в чемпіонаті Шотландії

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Мар'ян Швед
Мар'ян Швед / ФК "Селтік"

Український футболіст "Селтіка" Мар'ян Швед вперше потрапив у заявку шотландців за два місяці та вперше з'явився на футбольному полі з липня.

Швед вийшов на заміну в матчі дев'ятого туру чемпіонату Шотландії проти "Росс Каунті". Мар'ян вийшов на поле на 75-й хвилині за рахунку 6:0 на користь своєї команди.

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Український футболіст замінив Джеймса Форреста. Результативними діями Мар'ян не відзначився, а гра завершилася перемогою "кельтів" 6:0.

До цього 22-річний українець відіграв за "Селтік" тільки 21 хвилину й відзначився голом. Через травму футболіст не потрапляв у заявку шотландського клубу з 25 серпня.

Що відомо про перехід Шведа у "Селтік"?Мар'ян підписав контракт з "кельтами" ще на початку 2019 року, але другу половину минулого сезону провів у "Карпатах" на правах оренди.

За його трансфер львів'яни вторгували 2 мільйони євро. Перший офіційний матч сезону за "Селтік" Швед зіграв у кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Німме Калью". У тій грі Швед відзначився голом.

"Селтік" Шведа після 9 турів у чемпіонаті Шотландії набрав 22 очки й лідирує в турнірній таблиці. На бал менше має "Рейнджерс", але в підопічних Стівена Джерарда гра в запасі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Мар'ян Швед
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