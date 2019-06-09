Англія здобула бронзу Ліги націй, перегравши Швейцарію по пенальті: відео

У матчі за третє місце першої в історії Ліги націй збірна команди Англії перемогла Швейцарію. Команди голів з гри не забивали, відтак доля бронзових нагород визначилася у серії пенальті.

Швейцарія – Англія 0:0 (5:6 по пенальті)

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У півфінальному поєдинку Швейцарія поступилася чинним чемпіонам Європи португальцям. У свою чергу англійці в овертаймі програли команді Нідерландів. Таким чином Швейцарія та Англія в очному матчі вирішували, хто посяде третє місце в історичному першому розіграші Ліги націй.

У першому таймі команди не потішили вболівальників не тільки голами, але й небезпечними моментами. Вся боротьба велася у центрі поля. На двох збірні створили лічені моменти. Зокрема, на початку матчу Кейн ледь не перекинув Зоммера, який переправив м'яч у поперечину.

У середині тайму Арнольд виконав прекрасний навіс, який ударом головою замкнув Деле Аллі. Але м'яч після удару хавбека полетів вище. Швейцарія відповіла гострим виходом Сеферовіча віч-на-віч з Пікфордом, проте захисники Англії встигли заблокувати удар.

Швейцарія – Англія – відео кращих моментів першого тайму

Після перерви Англія збільшила тиск на ворота швейцарців. На 55 хвилині "три леви" могли вийти вперед. Роуз з лівого флангу виконав простріл на Кейна. Фабіан Шер перервав простріл, але м'яч відлетів і влучив у стійку. За хвилину швейцарці відповіли гострою контратакою, яку потужним дальнім ударом завершив Джака. Пікфорд ліквідував загрозу.

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Наприкінці основного часу англійці таки вийшли вперед. Каллам Вілсон посприяв тому, щоб м'яч опинився у воротах Янна Зоммера. Проте головний арбітр матчу скасував взяття воріт. Перед голом Вілсон порушив правила проти гравця Швейцарії. В основний час збірні голів не забивали й на них чекав овертайм.

Швейцарія – Англія – відео кращих моментів другого тайму

У перші 15 хвилин збірна Англії мала декілька можливостей відкрити рахунок. Зокрема, протягом декількох хвилин два моменти змарнував Стерлінг. Хорошу нагоду мав Аллі. Хавбек пробив головою по воротах Зоммера, проте Янн витягнув м'яч з кута. На добиванні був Стерлінг, але Рахіму знову не пощастило.

У другому таймі Англія знову переважала свого суперника. Черговий момент змарнував Стерлінг. Рахім пробив у поперечину небезпечний штрафний. В овертаймі ні Англія, ні Швейцарія забити гол не змогла, тому доля бронзових нагород вирішувалася у серії пенальті. Тут фортуна була на стороні Англії. Єдиний пенальті не забив Дрміч.