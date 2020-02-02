Син легендарного гравця "Мілану" Паоло Мальдіні Даніель дебютував за клуб

У матчі між "Міланом" та "Вероною" в чемпіонаті Італії 2 лютого сталася історична подія – за "россо-нері" дебютував Даніель Мальдіні.

Гравець вийшов на заміну вже у компенсований арбітром час. Він став третім гравцем із сімейства Мальдіні, який зіграв за "Мілан" в офіційному матчі. У 1954 році за команду дебютував його дідусь Чезаре, а у 1980 році перший матч зіграв його батько Паоло. Обоє згодом стали легендами "Мілану". Перший з них зіграв 347 матчів за італійський клуб, а другий – 647 матчів.

До слова: Кріштіану Роналду вийшов на третє місце у списку найкращих бомбардирів

Today, Paolo Maldini's son Daniel made his Serie A debut for AC Milan



That now makes it THREE generations of Maldini at ONE club



1️⃣9️⃣5️⃣4️⃣ - Cesare Maldini (his grandfather)



1️⃣9️⃣8️⃣4️⃣ - Paolo Maldini (his father)



2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ - Daniel Maldini (the son)



Incredible. ‍‍ pic.twitter.com/wMQjgix6YG — Italian Football TV (@IFTVofficial) February 2, 2020

Даніель Мальдіні вийшов на поле у компенсований арбітром час на 90+3 хвилині. Він замінив Дані Кастільєхо. Рахунок у матчі тоді був нічийним 1:1. Фараоні відзначився за гостей на 13-й хвилині, а Чалханоглу зрівняв рахунок на 29-й хвилині. На 68-й хвилині Амрабат отримав червону картку та залишив "Верону" у меншості.