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Син легендарного гравця "Мілану" Паоло Мальдіні Даніель дебютував за клуб

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Даніель Мальдіні / sempremilan.com

У матчі між "Міланом" та "Вероною" в чемпіонаті Італії 2 лютого сталася історична подія – за "россо-нері" дебютував Даніель Мальдіні.

Гравець вийшов на заміну вже у компенсований арбітром час. Він став третім гравцем із сімейства Мальдіні, який зіграв за "Мілан" в офіційному матчі. У 1954 році за команду дебютував його дідусь Чезаре, а у 1980 році перший матч зіграв його батько Паоло. Обоє згодом стали легендами "Мілану". Перший з них зіграв 347 матчів за італійський клуб, а другий – 647 матчів.

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Даніель Мальдіні вийшов на поле у компенсований арбітром час на 90+3 хвилині. Він замінив Дані Кастільєхо. Рахунок у матчі тоді був нічийним 1:1. Фараоні відзначився за гостей на 13-й хвилині, а Чалханоглу зрівняв рахунок на 29-й хвилині. На 68-й хвилині Амрабат отримав червону картку та залишив "Верону" у меншості.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол ФК Мілан
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