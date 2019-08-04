Син Шумахера вперше виграв гонку у Формулі-2

Пілот італійської команди Prema Powerteam Мік Шумахер здобув першу перемогу у Формулі-2. Німецькому гонщику не було рівних на гран-прі Угорщини.

Мік Шумахер стартував з поул-позиції та грамотно відбив атаки Нобухару Мацусіти в першому повороті. Протягом декількох кіл Мацусіта бився за друге місце з Серхіо Сетте Камару, що полегшило життя німецькому пілоту.

Дивіться також: Син Шумахера в карколомній аварії злетів і не зміг продовжити гонку: відео

Та потім японець знову перемкнувся на Міка. Шумахер утримував першу позицію з першого і до останнього кола й завоював заслужену перемогу.

Другим фінішував Нобухару Мацусіта з Carlin, а третім Серхіо Сетте Камара з DAMS.

Три лідери чемпіонату, Нік де Вріз, Ніколас Латіфі й Лука Гіотто, фінішували один за одним з 6 по 8 місця, тому ситуація в особистому заліку майже не змінилася.

Формула-2 – це клас автомобілів з відкритими колесами, який існує з 1948 року. В ієрархії FIA серія займає місце між Формулою-1 і Формулою-3.

Син легендарного пілота Міхаеля Шумахера Нік вже взяв участь у тестах у складі команди Формули-1 Ferrari. 20-річний Мік отримав можливість випробувати актуальний болід Ferrari зразка нинішнього сезону на трасі в Бахрейні.