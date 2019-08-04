Син Шумахера вперше виграв гонку у Формулі-2

106 Читать новость на русском
Мік Шумахер
Мік Шумахер / facebook.com/ScuderiaFerrari

Пілот італійської команди Prema Powerteam Мік Шумахер здобув першу перемогу у Формулі-2. Німецькому гонщику не було рівних на гран-прі Угорщини.

Мік Шумахер стартував з поул-позиції та грамотно відбив атаки Нобухару Мацусіти в першому повороті. Протягом декількох кіл Мацусіта бився за друге місце з Серхіо Сетте Камару, що полегшило життя німецькому пілоту.

Дивіться також: Син Шумахера в карколомній аварії злетів і не зміг продовжити гонку: відео

Та потім японець знову перемкнувся на Міка. Шумахер утримував першу позицію з першого і до останнього кола й завоював заслужену перемогу.

Другим фінішував Нобухару Мацусіта з Carlin, а третім Серхіо Сетте Камара з DAMS.

Три лідери чемпіонату, Нік де Вріз, Ніколас Латіфі й Лука Гіотто, фінішували один за одним з 6 по 8 місця, тому ситуація в особистому заліку майже не змінилася.

Формула-2 – це клас автомобілів з відкритими колесами, який існує з 1948 року. В ієрархії FIA серія займає місце між Формулою-1 і Формулою-3.

Син легендарного пілота Міхаеля Шумахера Нік вже взяв участь у тестах у складі команди Формули-1 Ferrari. 20-річний Мік отримав можливість випробувати актуальний болід Ferrari зразка нинішнього сезону на трасі в Бахрейні.

blog_ava
Масова бійка сталася у Чернівцях: 1 загиблий, багато поранених – відео з місця інциденту
сьогодні
4145
Теги: Спорт Новини Спорту Формула-1
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Син Шумахера вперше виграв гонку у Формулі-2
сьогодні 16:31 Син Шумахера вперше виграв гонку у Формулі-2
106
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 06:01 Трансфери команд УПЛ: онлайн
11398
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
1 серпня 16:01 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
6191
"Маріуполь" неочікувано завдав "Олександрії" другої поспіль поразки: відео
3 серпня 18:55 "Маріуполь" неочікувано завдав "Олександрії" другої поспіль поразки: відео
417
ЦСКА Софія – Зоря: став відомий час початку матчу
3 серпня 14:43 ЦСКА Софія – Зоря: став відомий час початку матчу
485
Новини
Більше новин
Залиште відгук