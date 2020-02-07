Владиславу Сіренку – 25: історія життя українського Майка Тайсона з нокаутуючим ударом

Владислав Сіренко – непереможний український боксер-професіонал, що виступає у суперважкій вазі. Його тренує легендарний тренер Джеймс Алі Башир, який обіцяє, що Владислав скоро завоює титул чемпіона світу. А сьогодні, 7 лютого 2020 року, Владиславу виповнюється 25 років.

В честь іменин ми розглянемо його кар'єру та спробуємо спрогнозувати, що його чекає в майбутньому.

Коротка біографія Владислава Сіренка

Владислав – киянин, він народився тут 7 лютого 1995 року. Боксом почав займатися ще з дитинства. Перші заняття розпочав у 10 років.

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Хоча Владислав і не мав фантастичної аматорської кар'єри, проте таки досягнув певного успіху і сповна набрався різних боксерських навичок. Загалом він провів понад 200 поєдинків серед любителів. Найбільшими успіхами можна назвати срібну медаль на молодіжному чемпіонаті Європи 2013 року, був бронзовим призером чемпіонату України 2014.

Професійна кар'єра

З дитинства пріоритетом хлопця були саме виступи на професійному ринзі. Та і задатки для цього в нього були явно кращі. Його особливість – це неймовірно потужний разовий нокаутуючий удар. Його боксер почав використовувати з першого ж поєдинку.

Професійний дебют Владислава відбувся у Південно-Африканській Республіці. 26 травня 2017 року він в першому раунді нокаутував конголезця Емануеля Мненгі. Загалом на перших трьох своїх суперників Сіренко витратив менше, ніж один повний раунд.

Завоювання титулів

Першій свій титул WBF International він завоював у восьмому поєдинку, перемігши ще одного представника Конго Найфа Дідьє. Зробив це українець у характерній для себе манері за 57 секунд після стартового гонга. В 11 поєдинку додав до своєї колекції пояс інтернаціонального чемпіона Німеччини за версією BDB. Ще через поєдинок завоював вакантний титул чемпіона Євразії за версією Eurasian Boxing Parliament.

Загалом на профі-ринзі Владислав сколотив рекорд з 13 перемог, 12 з них він здобув достроково. Що цікаво, з 12 нокаутів – 10 було уже в першому раунді.

Дивіться відео нокаутів у виконанні Сіренка

Зараз киянин перебуває в ПАР, там він готується до свого поєдинку з Джонні Мюллером, що має відбутися 28 березня в місті Карлсруе, що в Німеччині.

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Тренує його колишній тренер Братів Кличків та Олександра Усика американець Джеймс Алі Башир. Він постійно хвалить свого підопічного та робить гучні заяви: "Владислав моя гордість… я впевнений, він в майбутньому стане чемпіоном світу". Також Башир називає Владислава своїм внуком і обіцяє дати йому все найкраще.

Сіренко, у свою чергу, постійно намагається тримати себе в найкращій спортивній формі. Він їздить по світу, відвідує боксерські табори різних елітних суперважковаговиків. Він встиг потренуватися з Володимиром Кличком, Олександром Усиком, росіянином Олександром Повєткіним та чинним олімпійським чемпіоном французом Тоні Йокою. У 2017 році з метою тренувань провів 4 місяці в Сполучених Штатах Америки.

Владислав є надзвичайно доброю, вихованою людиною. Він поважає своїх фанатів, постійно знаходить час на інтерв'ю та автографи. Ми, в свою чергу, бажаємо йому в 25 – красивих перемог над сильними суперниками, а також міцного здоров'я.