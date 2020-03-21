Скандал у "Зорі": місце топ-менеджера Рафаїлова може зайняти ексглава УПЛ

У луганській "Зорі" може відбутися гучна зміна у керівній ланці. Генеральний директор клубу Сергій Рафаїлов невдовзі покине клуб, а його посаду обійматиме ексглава Української футбольної Прем'єр-ліги Володимир Генінсон.

"Футбол NEWS" назвав причину відставки Рафаїлова із "Зорі". У 66-річного фахівця начебто непорозуміння з власником "Зорі" Євгеном Геллером.

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Сам Рафаїлом не підтверджує цю інформацію, як і факт прощання з клубом.

"До мене не треба звертатися з цього приводу. Що ви хочете дізнатися? Я не можу це прокоментувати. Не можу і не хочу. Я нічого не коментую", – сказав Рафаїлом.

Замінити Рафаїлова на посаді гендиректора "Зорі" може експрезидент УПЛ Володимир Генінсон.

Він заявив, що Рафаїлов продовжує працювати в клубі, але не виключає заняття його посади.

"Рафаїлом займає свою посаду, він нікуди не йшов. Коли я почув цю інформацію, то подзвонив йому. Він на місці, він працює. Коли буде інша інформація, він сам повідомить. Після цього і буде зрозуміло, хто займе його посаду. Якщо взагалі хтось займе", – сказав Генінсон.

Генінсон заявив, що подумає над пропозицією "Зорі", якщо вона надійде.

"На цей момент у собі, напевно, я не готовий покинути Київ. Я тут живу і працюю", – додав Генінсон.

Хто такий Генінсон? Експрезидент Української футбольної Прем'єр-ліги. Колишній виконавчий директор Федерації футболу України. Делегат УЄФА на європейських турнірах, Комісар ФІФА на міжнародній арені.

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