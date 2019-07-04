Скандал з чемпіонкою Соловей: Жданов підтримав відставку Башенка й перезавантаження федерації

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов висловив свою думку щодо конфлікту чемпіонки II Європейських ігор Анни Соловей та президента Федерації велосипедного спорту України Олександра Башенка. За словами міністра, він підтримує вимогу про відставку Башенка.

Обурені через скандал з чемпіонкою Соловей велосипедисти та активісти прийшли з протестом під Міністерство молоді та спорту.

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У свою чергу Ігор Жданов зустрівся з Ганною Соловей та висловив підтримку щодо відставки Башенка.

Я, безумовно, підтримую вимоги про відставку Башенка з посади президента Федерації велосипедного спорту України... Я вважаю, що така поведінка є неприйнятною, вона є хамською,

– цитує Жданова УНІАН.

Він наголосив, що не може бути й мови про розрив контракту з Соловей, про який заявляв Башенко.

Окрім того, Жданов підтримав вимогу про повне перезавантаження Федерації велоспорту та заміну її президії. Соловей підкреслила, що вимагає скликання зборів федерації та виключення Башенка з її лав.

Я підтримую заяву Андрія Гривка (віце-президента Федерації велоспорту України, – Спорт24) і в рамках законодавства я буду сприяти цьому. Буде зібрана президія, де буде розглянуто питання про відставку (Башенка, – Спорт24).

Я прийняв рішення про створення робочої групи з колегами, на якій будуть обговорюватися ці питання. А питання про позбавлення (Федерації, – Спорт24) статусу національної та розірвання договору про співпрацю є дискусійним і потребує додаткового аналізу,

– сказав міністр.

Що відомо про скандал?

Велогонщиця Ганна Соловей стала чемпіонкою II Європейських ігор у гонці за очками. Проте, Федерація велоспорту України на своїй сторінці у Facebook привітала з цим досягненням не її, а голову Київської міської федерації велоспорту Мухомора C.М.



Славнозвісний пост з привітанням Ганни Соловей від Федерації велоспорту України

Це обурило Ганну. За її словами, Мухомор не має до її успіху ніякого відношення. "Хотілось би знати, чому ви вітаєте незнайому мені людину, якої я ніколи не бачила. Цей чоловік не допомагав мені в підготовці до змагань абсолютно нічим. При цьому ви берете мою світлину та мій результат", – заявила чемпіонка.

З відповіддю пан Башенко не забарився. Причому відповів у дуже хамовитому стилі, зовсім не притаманному для очільника профільної федерації.

Аню, дивись, як ми будемо навчатись. Ти відкрила рот, тепер ти будеш за це відповідати. Їздиш на моєму велосипеді, їздиш в моїй формі, на голові у тебе мій шолом. Чого ти ще хочеш, щоб я тебе возив? Я не Базін, запам’ятай, принцесо. Будеш робити роботу – приймемо тебе, будеш смердіти – проженемо і не згадаємо як звали,

– відповів Башенко.

Соловей заперечила Башенку, написавши, що з переліченого йому належить лише велосипед, який "не витримав і року". Натомість Олександр додав, що через порушення умов контракту із федерацією Ганна тепер не має права бути в збірній України. "А святе місце пустим не буває", – грізно підсумував керівник.