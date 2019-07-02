Скандал з велогонщицею Соловей: чи можуть її вигнати зі збірної України

В українському спорті розгорівся новий скандал. Причина – коментарі у facebook чемпіонки II Європейських ігор Ганни Соловей та президента Федерації велосипедного спорту Олександра Башенка. В суперечку навіть довелося втрутитися міністру молоді та спорту України Ігорю Жданову. А саму Ганну Соловей погрожують виключити зі збірної України.

У facebook-суперечці Олександр Башенко пообіцяв виключити Ганну Соловей зі збірної України. При цьому слів у коментарях він не добирав.

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Про те, що він планує виключити Соловей зі збірної України, Башенко згодом підтвердив і в коментарі "Радіо Свобода"

"У неї є контракт. А це юридично обов’язкове до виконання. У неї написано, що вона не може публічно висловлюватися без обговорення з федерацією цього питання. Вона порушила цей пункт. Тобто тепер це привід, щоб контракт розірвати. Вона – доросла людина, має ж розуміти, що вона робить. Я вважаю, що умови контракту порушені і її треба виключити зі складу збірної. Якщо вона доведе потім, що вона може представляти Україну гідно", – заявив Башенко.

Хто такі Олександр Башенко та Ганна Соловей?Олександр Башенко очолює Федерацію велоспорту України з 2015 року. До цього він був на посаді віце-президента організації – поки не посів місце її очільника замість Бориса Іванова (очолював федерацію 20 років), заручившись підтримкою відомого українського велогонщинка Ярослава Поповича. Через кілька років той же Попович спробував уже сам очолити федерацію, але програв Башенку на виборах.



Також Башенко – бізнесмен, син екс-очільника Національної федерації велосипедного спорту України Бориса Башенка. У бізнес-колах Олександр Борисович відомий як великий забудовник. Очолювана ним компанія ISA Prime Developments свого часу звела цілу низку будівель в історичній частині Києва.



Ганна Соловей українська спортсменка-велосипедистка з Луганська. Після початку війни на Донбасі Соловей офіційно виступає за Київ. Чотириразова чемпіонка Європи в гонках на шосе та треку. У 2015 році на перших Європейських іграх у Баку фінішувала другою в індивідуальній гонці з роздільним стартом. У 2019 році на II Європейських іграх в Мінську у гонці за очками здобула перемогу

Також Олександр Башенко зазначив, що насправді особистого конфлікту між ним та спортсменкою немає, але є юридичне порушення угоди. Сама Ганна запевняє, що такого пункту в контракті немає.

Та за словами Ігоря Жданова, Башенко не може виключити Соловей зі збірної України.

"Національна збірна команда України формується за поданням профільної федерації, але наказом Міністерства. Спортсменкою Ганною Соловей укладено контракт саме із Міністерством молоді та спорту і розірвати його може лише цей орган виконавчої влади. Згідно зі спортивним принципом, немає жодних підстав розривати цей контракт з успішною велогонщицею, яка має всі шанси поборотися за нагороди для України на літніх Олімпійських іграх в Токіо-2020", – запевнив Ігор Жданов.

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Також радник міністра молоді та спорту Павло Булгак в коментарі "Радіо Свобода" пояснив: у профільному міністерстві не мають права втручатися у справи федерації, але підтримуватимуть спортсменку.

"Ніколи такого не буде, що спортсменка, яка має таке досягнення, за те, що вона щось критичне сказала на адресу федерації, буде виключена зі збірної України. Міністерство зацікавлене в тому, щоб спортивний принцип відбору до збірних команд діяв. І за Україну мають виступати лише найкращі спортсмени, незалежно від їхньої позиції та стосунків з керівництвом федерації", – пояснив Павло Булгак.

Однак міністр не має впливу на самого Башенка. Адже той не перебуває у його підпорядкуванні.

"Пан Башенко не є ні співробітником Міністерства, ані керівником напрямку. Він є керівником громадської організації, яка ніяк не підпорядковується Міністерству. Ми зараз розглядаємо, що можна з цим зробити", — повідомили "Громадському" у прес-службі Мінмолодьспорту.