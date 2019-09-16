Скандальний футболіст "Динамо" розповів про атмосферу в команді після серії невдач

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Денис Гармаш
Денис Гармаш / ФК "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" Денис Гармаш прокоментував поразку команди від чернігівської "Десни" (1:2) в 7 турі української Прем'єр-ліги.

Денис Гармаш оцінив психологічний стан команди після домашньої поразки від "Десни".

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Нічого не відбувається, все нормально, атмосфера хороша. Тренуємося, працюємо. Збірники приїхали 3 дні тому, всі зібралися. Налаштовувалися на матч, але результат не вдався.

Думаю, наступний матч вже виграємо, дітися вже нікуди. У нас затягується період, третій рік вже не можемо виграти 5 або 6 матчів саме в цей період,
– сказав Гармаш в коментарі програмі "Профутбол".

Нагадаємо, "Динамо" поразкою від "Десни" (1:2) продовжило свою безвиграшну серію в чемпіонаті до чотирьох матчів.

Наступний матч "Динамо" проведе в четвер, 19 вересня, вдома проти "Мальме" в першому турі Ліги Європи. Початок поєдинку о 19:55.

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Теги: Спорт Футбол Динамо ФК Десна
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