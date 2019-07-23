Скандальний Ібрагімовіч зламав вилицю супернику в матчі MLS: відео

Гравець "Лос-Анджелес Гелаксі" Златан Ібрагімович в останньому матчі з "Лос-Анджелесом" заїхав ліктем в обличчя захиснику суперника – Мохамеду Ель-Моніру.

За інформацією Sport Bible, незабаром гравцеві знадобиться операція. У захисника діагностований перелом виличної кістки.

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Ібрагімович завдав травму супернику ударом ліктя. За цей проступок форварду загрожує тривала дискваліфікація.

This is just unbelievable!!! ElMounir is going to have a surgery tomorrow! pic.twitter.com/XQnT8xEC5K — Amro Tarek (@AmroAbdelAziz) 22 июля 2019 г.

Повідомляється, що Ель-Моніру належним чином буде зроблено операцію, і він більше не зможе зіграти в цьому сезоні.

Спорт 24 писав, що Златан Ібрагімовіч продовжує забивати голи за "Лос-Анджелес Гелексі". 5 липня його дубль приніс перемогу у матчі проти "Торонто"