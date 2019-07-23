Скандальний Ібрагімовіч зламав вилицю супернику в матчі MLS: відео
Гравець "Лос-Анджелес Гелаксі" Златан Ібрагімович в останньому матчі з "Лос-Анджелесом" заїхав ліктем в обличчя захиснику суперника – Мохамеду Ель-Моніру.
За інформацією Sport Bible, незабаром гравцеві знадобиться операція. У захисника діагностований перелом виличної кістки.
Читайте також: Ібрагімовіч приєднався до #bottlecapchallange та кинув виклик Погба: відео
Ібрагімович завдав травму супернику ударом ліктя. За цей проступок форварду загрожує тривала дискваліфікація.
Повідомляється, що Ель-Моніру належним чином буде зроблено операцію, і він більше не зможе зіграти в цьому сезоні.
Спорт 24 писав, що Златан Ібрагімовіч продовжує забивати голи за "Лос-Анджелес Гелексі". 5 липня його дубль приніс перемогу у матчі проти "Торонто"
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Помер російський боксер Максим Дадашев, який був терміново госпіталізований прямо з рингу23 липня , 18:41
-
Український боксер Редкач зустрінеться із зірковим екс-чемпіоном у чотирьох вагових категоріях23 липня , 13:10
-
Київський "Арсенал" не зіграє у Першій Лізі: що буде з командою далі23 липня , 12:48
Коментарі