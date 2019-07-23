Скандальний Ібрагімовіч зламав вилицю супернику в матчі MLS: відео

1405 Читать новость на русском
Златан Ібрагімовіч
Златан Ібрагімовіч / Фото з відкритих джерел

Гравець "Лос-Анджелес Гелаксі" Златан Ібрагімович в останньому матчі з "Лос-Анджелесом" заїхав ліктем в обличчя захиснику суперника – Мохамеду Ель-Моніру.

За інформацією Sport Bible, незабаром гравцеві знадобиться операція. У захисника діагностований перелом виличної кістки.

Читайте також: Ібрагімовіч приєднався до #bottlecapchallange та кинув виклик Погба: відео

Ібрагімович завдав травму супернику ударом ліктя. За цей проступок форварду загрожує тривала дискваліфікація.

Повідомляється, що Ель-Моніру належним чином буде зроблено операцію, і він більше не зможе зіграти в цьому сезоні.

Спорт 24 писав, що Златан Ібрагімовіч продовжує забивати голи за "Лос-Анджелес Гелексі". 5 липня його дубль приніс перемогу у матчі проти "Торонто"

blog_ava
Шеремета вбили через російсько-грузинську війну і зв'язки з Нємцовим: версії слідства
23 липня
10545
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Лунін продемонстрував фантастичну техніку на тренуванні "Реалу": фанати в шоці (відео)
23 липня 16:22 Лунін продемонстрував фантастичну техніку на тренуванні "Реалу": фанати в шоці (відео)
1456
Трансфери команд УПЛ: онлайн
22 липня 17:48 Трансфери команд УПЛ: онлайн
9546
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
17 липня 13:32 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
4862
Володимир Кличко провів спаринг: відео
23 липня 14:10 Володимир Кличко провів спаринг: відео
1710
Forbes назвала список найдорожчих спортивних клубів: у топ-50 лише 8 футбольних команд
23 липня 13:33 Forbes назвала список найдорожчих спортивних клубів: у топ-50 лише 8 футбольних команд
547
Новини
Більше новин
Залиште відгук