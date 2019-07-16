Скандальний український футболіст візначився гольовим пасом в чемпіонаті Росії: відео
Новоспечений захисник "Рубіна" українець Олег Данченко провів першу офіційну гру в новому клубі.
Данченко потрапив в стартовий склад на матч 1-го туру чемпіонату Росії проти "Локомотива" – 1:1.
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Це перший офіційний матч у складі казанського клубу для колишнього гравця "Шахтаря". Раніше 24-річний українець грав за "Рубін" тільки в товариських зустрічах.
На 76-й хвилині, за рахунку 0:1, Данченко віддав результативний пас на Хвічу Кварацхелію, що дозволило команді заробити одне очко.
Нещодавно футболіст Данило Сагуткін розповів, чому погодився переїхати грати в Росію. Гравець на правах оренди перейшов з донецького "Шахтаря" у російський "Єнісей", де раніше виступав Данченко.
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