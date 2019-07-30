Скільки заробляють баскетболісти в чемпіонаті України: названо суму

Щоб залучити професійних баскетболістів високої якості в чемпіонат України, треба їм запропонувати відповідні фінансові умови. Однак мало який з клубів Суперліги готовий витрачати чималі суми на зарплати гравців.

За словами головного тренера БК "Львівська політехніка" (команда виступає у Вищій лізі) Ярослава Зубрицького, мінімальний бюджет команди має складати 600 тисяч гривень.

"Це тільки для того, щоб вистачило для поїздок, прийому команд, оплати внесків і все. Середній бюджет – 1,5 мільйона гривень. Якщо мати таку суму, то можна створювати конкурентоспроможну команду, щоб потрапити в четвірку. І це я рахую по мінімуму. Для прикладу, якщо запрошувати гравців з інших міст, то треба винаймати квартири. Вони зразу піднімають бюджет", – розповів Ярослав Зубрицький.

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За його словами, коли команда переходить у Суперлігу, її бюджет вже має складати мінімум 5 мільйонів гривень. Там і вища зарплата баскетболістів.

В Суперлізі, з того, що знаю, від півтори до чотирьох тисяч доларів. У Вищій лізі зарплата 25 тисяч гривень вважається хорошою. Але це мало. Цих коштів недостатньо, щоб гравець після закінчення кар’єри мав запас за собою, і міг спокійно влитись в нове життя,

– розповів Ярослав Зубрицький.

Для прикладу, український баскетболіст клубу НБА "Атланти Хоукс" Олексій Лень цього сезону отримає 4,16 мільйона доларів (це до вирахування податків). Ще один гравець Святослав Михайлюк, який лише другий сезон розпочне в НБА, отримає понад 1,4 мільйона доларів за сезон.

Невдовзі очікуйте на велике інтерв'ю з Ярославом Зубрицьким, де він розповість про сучасний стан баскетболу в Україні, його проблеми та зміни, відмінності у грі 3х3 та 5х5, чого не вистачило його команді для перемоги, а також оцінці збірній України.