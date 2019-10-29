Скільки заробить Світоліна на Підсумковому турнірі: суми призових

Українська тенісистка Еліна Світоліна виступає на Підсумковому турнірі WTA. Призовий фонд турніру складає 14 мільйонів доларів.

Світоліна, у випадку перемоги на турнірі, заробить від 4,115 до 4,725 мільйона доларів. Все буде залежати від того, скільки матчів у групі вона виграє.

Поки що українка перемогла у першому матчі Кароліну Плішкову. Відтак, навіть якщо вона більше не виграє жодного матчу, Світоліна заробить 690 тисяч доларів. Якщо вона переможе хоча б в ще одному матчі – 995 тисяч доларів. При цьому ці гроші Світоліна заробить, не залежно від того, вийде вона з групи у півфінал чи ні. Якщо виграє усі три матчі – 1,3 мільйона доларів.

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За вихід у фінал підсумкового турніру Світоліна може отримати від 1,79 до 2,4 мільйона доларів (в залежності від кількості перемог в групі). Перемога на турнірі принесе від 4,115 до 4,725 мільйона доларів.