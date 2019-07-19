Складається враження, що ці досягнення мало кому потрібні: Музичук про ставлення в Україні

Українська спортсменка Анна Музичук скаржиться, що до шахів часто ставляться як до другорядного виду спорту. За словами шахістки, це несправедливо.

Музичук заявляє, що українські шахісти мають видатні досягнення, виграли всі найвищі титули, як в командних, так і в особистих змаганнях.

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Збірна України практично постійно повертається з медалями, але про це згадують не часто. Наприклад, минулого року жіноча збірна України зайняла 2 місце на Всесвітній шаховій Олімпіаді (були за крок до золота). Але після прибуття до Києва нас зустріли тільки віце-президент Федерації шахів України Павло Куфтирєв і дизайнер Юлія Магдич, яка до турніру пошила всій збірній дуже красиві сукні.



У таких випадках складається враження, що насправді ці досягнення мало кому потрібні. Але приємно, що багато людей стежило за змаганнями й вболівали, приходило багато особистих повідомлень. Дуже вдячна всім за щиру підтримку,

– розповіла Музичук в інтерв'ю Спорт24.

Разом з тим, Музичук вважає, що в Україні потрібен закон про меценатство.

Знаю, що в Україні є проблема зі спонсорством спорту загалом. Усе це через недосконале законодавство й багато хто порушує це питання. Дуже потрібен закон про меценатство. Спортсмени повинні показувати високі результати, а менеджери – шукати фінансування. Це напрямок, який потрібно розвивати,

– резюмувала спортсменка.

Дворазова чемпіонка світу серед жінок з блискавичних шахів та чемпіонка світу зі швидких шахів Анна Музичук розповіла про прихід у шахи, танці та малювання, найяскравіші перемоги та болючі поразки, допінг в шахах, підготовку до турнірів та свою мрію. Про все це читайте – за посиланням.