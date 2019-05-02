Смалійчук після звільнення з "Карпат" одразу отримав нову посаду у львівському клубі

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Олег Смалійчук
Олег Смалійчук / ФК "Карпати"

Віце-президент "Карпат" Олег Смалійчук покинув свою посаду, однак продовжить працювати в львівському клубі.

За інформацією "Футбол NEWS", Cмалійчук тепер буде займатися виключно трансферною діяльністю клубу.

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Разом з тим, "Карпати" отримали нового генерального директора. Ним став Ростислав Яцишин. До цього він працював на посаді керівника інформаційного центру.

Смалійчук не раз намагався покинути "Карпати", але власник клубу Петро Димінський не приймав його відставку.

Останній випадок, коли Смалійчук заявив про відхід, був після публікації в інтернеті скандального відео, де менеджер разом з фанатами виспівував образливі кричалки на адресу "Львова".

Зараз "Карпати" займають 10 місце в турнірній таблиці УПЛ. Це означає, що команді доведеться грати перехідні матчі за право залишитися в УПЛ.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту ФК Карпати
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