Смертельна аварія Сенни – як розбився легендарний гонщик: моторошне ретровідео

26 років тому, 1 травня 1994 року, загинув легендарний гонщик Формули-1 Айртон Сенна. Бразилець загинув на 34 році життя унаслідок аварії на гран-прі Сан-Марино.

У 1994 році триразовий чемпіон світу Сенна перейшов у Williams – провідну на той час команду в пелотоні. Гран-прі Сан-Марино було тільки третьою гонкою для Сенни у Williams. Він виграв поул, що дозволяло думати про перемогу, повідомляє 24 канал.

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Протягом гоночного вікенду сталося декілька страшних подій. У п'ятницю під час вільних заїздів у серйозну аварію потрапив Рубенс Барікелло. Він зламав ніс і ребро, опинився в лікарні і не зміг через це взяти участь у перегонах.

За інформацією ЗМІ, Сенна відвідав Барікелло в лікарні попри заборону. Айртону довелося перелазити через стіну.

У суботу під час кваліфікації загинув австрійський гонщик Роланд Ратценбергер. Його болід вилетів з траси у швидкісному віражі "Вільнев" на швидкості близько 340 кілометрів за годину і вдарився лівою стороною у залізний обмежувач.

Ця смерть стала першою у Формулі-1 за 12 років.



Айртон Сенна / Фото circusf1.com

На початку недільної гонки у першому повороті зіштовхнулися Педро Ламі і Джей Джей Лехто. Уламками, що розлетілися, поранили трьох глядачів.

На трасу випустили автомобіль безпеки, щоб швидкість руху болідів знизилась і можна було прибрати уламки.

Гонщики їхали за машиною безпеки до 6-го кола. На сьомому колі, другому після відходу машини безпеки рестарту перегонів, машина Сенни зірвалася з траси у повороті "Тамбурелло" і на величезній швидкості врізалася в бетонну стіну.

Згідно з показниками телеметрії, у момент зриву швидкість боліду була близько 310 кілометрів на годину, після цього Сенна встиг загальмувати й уповільнити болід. На момент удару в стіну швидкість становила приблизно 218 кілометрів на годину.

Після аварії Сенна залишався нерухомим у кокпіті, гонку зупинили і до місця аварії прибули медики. Айртона дістали з уламків машини і на вертольоті доправили до шпиталю, під'єднавши до апарату штучного дихання.

Після обстеження стало зрозуміло, що мозок Сенни мертвий, і шансів на його вихід з коми не залишилося.

Як з'ясувалося пізніше, при зіткненні відірвалося праве переднє колесо разом зі шматком підвіски і вдарило Сенну по голові, при цьому металева частина підвіски пробила шолом і завдала черепно-мозкової травми, несумісної з життям.

Після того, як Сенну відвезли до лікарні, перегони поновилися, і в них переміг Міхаель Шумахер.

Версії про причини аварії обговорюються до сьогодні.

Відео трагічної аварії Сенни

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