Соромно за Україну: відомий тенісист прокоментував скандал із Євробаченням

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Олександр Долгополов
Олександр Долгополов / btu.org.ua

Один із найкращих українських тенісистів сучасності, екс-перша ракетка України Олександр Долгополов відреагував на те, що переможниця Національного відбору на Євробачення-2019 MARUV не поїде на конкурс у Тель-Авів.

Долгополов заявив, що історія з MARUV яскравий приклад, чому з України їдуть талановиті люди.

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Соромно за нашу країну сьогодні. Наочний посібник як і чому звідси їдуть особистості, які можуть досягати успіхів на світовій арені, в яких би то не було професіях (сподіваюся на цей раз Україна не втратить чергову особистість). Одна з небагатьох артисток з України, хто робить сучасну музику, яка має попит не тільки в країнах СНД. Є правила конкурсу та голосування, а після перемоги, крутити-вертіти як хочеться, некрасиво,
– написав Долгополов у Facebook.

"Погоджуся з умовою, що концерти в Росії варто було скасувати й це правильно. Решта схоже на фарс. Коли політики починають диктувати артистам як їм виступати, коли давати інтерв'ю і т.д., це вже проблема. Не кажучи вже, що все за свої гроші. У нас же Європа і вільна країна?

А також хотілося б передати привіт всім моралістам і розумникам, які міркують про пристойність, епатаж і т.д. По-перше, ознайомтеся з поведінкою таких зірок як Мадонна, Леді Гага, Майлі Сайрус і можна продовжувати дуже довго. Не будьте допотопними. Це, перш за все, шоу. А, по-друге, ви починаєте сильно нагадувати людей із сусідньої країни, які говорять про "духовні скрепи", – зазначив тенісист.

В чому полягає скандал MARUV на конкурсі Євробачення-2019?
Українська співачка MARUV часто гастролює Росією та розповідає про це журналістам та фанатам в Instagram. Заручившись підтримкою прихильників та ефективним номером у фіналі Національного відбору Євробачення їй вдалось здобути перемогу. Вона отримала 11 балів від суддів та глядачів, чим автоматично виграла у відборі на телеканалі СТБ. Але заключне слово належало Національній суспільній телерадіокомпанії України, яка підписує фінальний договір з переможцем. 25 лютого стало відомо про непідписання контракту, через що в мережі та шоу-бізнесі виник неабиякий скандал.

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Теги: Спорт Теніс Скандал Олександр Долгополов Євробачення 2019 MARUV
Джерело: 24 Канал
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