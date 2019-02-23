Соцмережі обурились привітанням Усика з 23 лютого

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик збурив соцмережі своїм постом в Instagram із привітанням з 23 лютого, святкування якого скасували ще у 2014 році.

Деяких фанів пост із підписом "Мир всім, зі святом, мужики" розгнівав, а хтось навпаки став на бік Усика. Загалом дискусія розтяглась на більш ніж 900 коментарів.

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В Україні відзначають не 23 лютого, 14 жовтня!14 жовтня християни східного обряду в Україні відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці. Водночас цього дня святкують День козацтва, а козаки, зі свого боку, обрали саме пресвяту Діву Марію своєю покровителькою. Крім того, 14 жовтня вважають Днем заснування Української повстанської армії.



З 2015 року в Україні цей день став ще й державним святом. Річ у тім, президент Петро Порошенко своїм Указом від 14 жовтня 2014 року встановив його таким, скасувавши при цьому святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого, який в СРСР був Днем Радянської армії та військово-морського флоту. Відтак, в Україні з’явилося ще одне свято День захисника України.