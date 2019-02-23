Соцмережі обурились привітанням Усика з 23 лютого

109 Читать новость на русском
Олександр Усик
Олександр Усик / Соцмережі // Олександр Усик

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик збурив соцмережі своїм постом в Instagram із привітанням з 23 лютого, святкування якого скасували ще у 2014 році.

Деяких фанів пост із підписом "Мир всім, зі святом, мужики" розгнівав, а хтось навпаки став на бік Усика. Загалом дискусія розтяглась на більш ніж 900 коментарів. 

Читайте також: 23 лютого: прихована ганьба Радянського Союзу

В Україні відзначають не 23 лютого, 14 жовтня!14 жовтня християни східного обряду в Україні відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці. Водночас цього дня святкують День козацтва, а козаки, зі свого боку, обрали саме пресвяту Діву Марію своєю покровителькою. Крім того, 14 жовтня вважають Днем заснування Української повстанської армії.

З 2015 року в Україні цей день став ще й державним святом. Річ у тім, президент Петро Порошенко своїм Указом від 14 жовтня 2014 року встановив його таким, скасувавши при цьому святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого, який в СРСР був Днем Радянської армії та військово-морського флоту. Відтак, в Україні з’явилося ще одне свято День захисника України.

blog_ava
Нацвідбір на Євробачення-2019 від України: онлайн-трансляція фіналу
сьогодні
5889
Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Чорноморець" несподівано переміг "Львів": відео
сьогодні 18:53 "Чорноморець" несподівано переміг "Львів": відео
410
Два пенальті дозволили "Маріуполю" перемогти "Олімпік": відео
сьогодні 15:52 Два пенальті дозволили "Маріуполю" перемогти "Олімпік": відео
161
Одноклубник Зінченка став автором найкращого голу тижня в Лізі чемпіонів: відео
сьогодні 10:23 Одноклубник Зінченка став автором найкращого голу тижня в Лізі чемпіонів: відео
441
УЄФА покарає "Динамо" та "Шахтар" за поведінку вболівальників на матчах Ліги Європи
22 лютого 20:33 УЄФА покарає "Динамо" та "Шахтар" за поведінку вболівальників на матчах Ліги Європи
468
Ломаченко похвалився своїм шикарним автопарком та розповів, як двічі потрапляв у аварії: фото
22 лютого 15:09 Ломаченко похвалився своїм шикарним автопарком та розповів, як двічі потрапляв у аварії: фото
1224
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук