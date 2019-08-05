Союз біатлоністів Росії виплатить 700 тисяч євро IBU через допінгові скандали

Союз біатлоністів Росії (СБР) виплатить Міжнародному союзу біатлоністів (IBU) близько 700 тисяч євро через допінгові скандали. Міжнародний союз вже отримав частину суми.

Як повідомляє Sports.ru, IBU вже отримав 460 тисяч євро із суми, яку СБР повинен був отримати за сезон-2018/19 як призові. Сюди ж увійшли 30 тисяч євро, які IBU повинна була повернути Катерина Глазиріна, яка відбула дискваліфікацію за допінг.

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Гроші, що залишилися, організація повинна виплатити до 9 жовтня, коли IBU розглядатиме відновлення СБР.

СБР обмежений у правах з грудня 2017 року через численні допінгові випадки за участю російських біатлоністів. Для відновлення російській стороні необхідно виконати 12 умов, висунутих Міжнародним союзом біатлоністів.

Росія та допінг

У вівторок, 25 червня, Міжнародний союз біатлоністів повідомив про 4-річну дискваліфікацію Печенкіна та Олександра Чернишова. Спортсмени були визнані винними за обтяжувальних обставин, оскільки брали участь в організованій допінг-схемі.

Дискваліфікація російського біатлоніста Олександра Печенкіна принесла Україні 3 перемоги в естафетних гонках постфактум. Зокрема, золото в чоловічій естафеті Чемпіонату Європи сезону 2014/2015 (Артем Тищенко, Сергій Семенов, Артем Прима, Дмитро Підручний).

Тоді лише 14 секунд відокремили нашу команду від першого місця, тепер же, через чотири з гаком роки, воно по праву належить українським чоловікам.

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У минулому біатлонному сезоні виникло декілька конфліктів через росіянина Олександра Логінова, який відбув дискваліфікацію за вживання допінгу.

Француз Мартен Фуркад назвав ганьбою перемогу Логінова в спринті на етапі Кубка світу в Оберхофі, а швед Себастьян Самуельсон закликав росіянина попросити вибачення за використання допінгу в минулому.

Також знайшли що сказати чеські біатлоністи Міхал Крчмарж і Ондржей Моравець. Крчмарж заявив, що не може з повагою ставитися до росіянина.