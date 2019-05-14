Спаринг-партнер Усика назвав головний недолік українця в суперважкій вазі
32-річний польський боксер-професіонал Ізуагбе Угонох (18-1, 15 КО), який є спаринг-партнером 32-річного Олександра Усика (18-1, 15 КО), розповів про сильні та слабкі сторони українського бійця.
Ізуагбе Угонох зізнався, що українець не досяг необхідної для нової категорії сили удару. Слова поляка цитує RingPolska.
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Я можу сказати, що Усику не вистачає сили удару для суперважкої ваги. Це може бути величезною проблемою в боях проти найкращих представників дивізіону, тому що у Олександра не буде цього аргументу.
Однак є в Усика і свої козирі, впевнений польський боксер.
Безперечна перевага Олександра – це швидкість і робота ніг. У цьому плані він знаходиться на недосяжному рівні для більшості супертяжів. Усику не можна втрачати це, але він і не збирається – він не набирає занадто багато ваги. Під час спарингів Усик важив 97 кілограмів,
– додав Угонох.
Нагадаємо, чемпіон WBC, WBO та IBF у першій важкій вазі Олександр Усик отримав травму напередодні бою проти Карлоса Такама.
Поєдинок був запланований на 25 травня в американському Оксон-Хіллі. Для українського боксера цей мав стати дебютний бій у суперважкій вазі. Однак його довелося перенести на невизначений термін. І загалом невідомо, чи він точно відбудеться. Адже Карлос Такам може провести бій проти Майкла Хантера 25 травня.
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