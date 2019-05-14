Спаринг-партнер Усика назвав головний недолік українця в суперважкій вазі

116 Читать новость на русском
Олександр Усик
Олександр Усик / worldboxingsuperseries.com

32-річний польський боксер-професіонал Ізуагбе Угонох (18-1, 15 КО), який є спаринг-партнером 32-річного Олександра Усика (18-1, 15 КО), розповів про сильні та слабкі сторони українського бійця.

Ізуагбе Угонох зізнався, що українець не досяг необхідної для нової категорії сили удару. Слова поляка цитує RingPolska.

Читайте також: Стали відомі терміни відновлення Усика після травми

Я можу сказати, що Усику не вистачає сили удару для суперважкої ваги. Це може бути величезною проблемою в боях проти найкращих представників дивізіону, тому що у Олександра не буде цього аргументу.

Однак є в Усика і свої козирі, впевнений польський боксер.

Безперечна перевага Олександра – це швидкість і робота ніг. У цьому плані він знаходиться на недосяжному рівні для більшості супертяжів. Усику не можна втрачати це, але він і не збирається – він не набирає занадто багато ваги. Під час спарингів Усик важив 97 кілограмів,
– додав Угонох.

Нагадаємо, чемпіон WBC, WBO та IBF у першій важкій вазі Олександр Усик отримав травму напередодні бою проти Карлоса Такама.

Поєдинок був запланований на 25 травня в американському Оксон-Хіллі. Для українського боксера цей мав стати дебютний бій у суперважкій вазі. Однак його довелося перенести на невизначений термін. І загалом невідомо, чи він точно відбудеться. Адже Карлос Такам може провести бій проти Майкла Хантера 25 травня.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
День народження Вакарчука: 11 маловідомих пісень, які вас здивують
сьогодні
6298
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Словацький хокеїст зі злості розтрощив ключку об ворота через драматичну поразку канадцям: відео
сьогодні 11:51 Словацький хокеїст зі злості розтрощив ключку об ворота через драматичну поразку канадцям: відео
260
На медалі з "Арнольд Класік" пише 9 місце. Це мене дратує і мотивує, – стронгмен Павло Кордіяка
10 травня 10:00 На медалі з "Арнольд Класік" пише 9 місце. Це мене дратує і мотивує, – стронгмен Павло Кордіяка
Станіслав Безушко 469
Фани "Карпат" звернулися до Димінського та Коломойського передати їм клуб і отримали відповідь
13 травня 20:50 Фани "Карпат" звернулися до Димінського та Коломойського передати їм клуб і отримали відповідь
2447
Екіпаж Валерія Горбаня і Сергія Ларенса переміг на ралі Фортеця
13 травня 20:34 Екіпаж Валерія Горбаня і Сергія Ларенса переміг на ралі Фортеця
122
"Реал" зазнав 11 поразки у чемпіонаті, пропустивши три голи від "Реал Сосьєдад": відео
13 травня 10:35 "Реал" зазнав 11 поразки у чемпіонаті, пропустивши три голи від "Реал Сосьєдад": відео
599
Новини
Більше новин
Залиште відгук