Спаринг українських клубів на зборах завершився сенсаційним результатом

682 Читать новость на русском
ФК "Маріуполь"
ФК "Маріуполь" / fcmariupol.com

Клуб УПЛ "Маріуполь" в Туреччині продовжує підготовку до другої частини сезону 2018/2019.

Маріуполь – Оболонь-Бровар 0:3
Голи: Гуськов, 55, Шевченко, 78, Островський, 84

Читайте також: Гендиректор "Чорноморця" прокоментував продаж клубу

13 лютого підопічні Олександра Бабича провели вже п'ятий контрольний поєдинок на другому зимовому зборі в Туреччині. Черговим суперником приазовців став київський "Оболонь-Бровар".

Матч проходив в дуже складних погодних умовах. На Анталью обрушилася сильна злива зі шквальним вітром. Однак, до такої погоди краще пристосувалися саме "пивовари".

У другому таймі, зусиллями Гуськова, Шевченка і Островського, вони забили три сухих м'ячі у ворота більш іменитого опонента.

Перший матч після перерви "Маріуполь" зіграє з донецьким "Олімпіком". Базова дата 19 туру – 23 лютого.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
ТОП-14 фільмів про любов до Дня Святого Валентина
сьогодні
5688
Теги: Спорт Футбол ФК Маріуполь
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Помер Віталій Хмельницький – легендарний гравець "Динамо" та "Шахтаря"
сьогодні 21:53 Помер Віталій Хмельницький – легендарний гравець "Динамо" та "Шахтаря"
159
Три українські арбітри відсторонені від суддівства через помилки та зобов’язані сплатити штраф
сьогодні 19:22 Три українські арбітри відсторонені від суддівства через помилки та зобов’язані сплатити штраф
336
Без шансів: Зінченко був нещадно розкритикований зірковим партнером по команді (відео)
сьогодні 17:19 Без шансів: Зінченко був нещадно розкритикований зірковим партнером по команді (відео)
1937
Mercedes представила новий болід Формули-1: фото та відео
сьогодні 14:15 Mercedes представила новий болід Формули-1: фото та відео
433
Одразу троє українців проведуть наступні бої 29 березня в Канаді
сьогодні 09:51 Одразу троє українців проведуть наступні бої 29 березня в Канаді
336
Дубль Дзаньоло дозволив "Ромі" перемогти "Порту": відео
12 лютого 23:55 Дубль Дзаньоло дозволив "Ромі" перемогти "Порту": відео
479
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук