Спаринг українських клубів на зборах завершився сенсаційним результатом
Клуб УПЛ "Маріуполь" в Туреччині продовжує підготовку до другої частини сезону 2018/2019.
Маріуполь – Оболонь-Бровар 0:3
Голи: Гуськов, 55, Шевченко, 78, Островський, 84
Читайте також: Гендиректор "Чорноморця" прокоментував продаж клубу
13 лютого підопічні Олександра Бабича провели вже п'ятий контрольний поєдинок на другому зимовому зборі в Туреччині. Черговим суперником приазовців став київський "Оболонь-Бровар".
Матч проходив в дуже складних погодних умовах. На Анталью обрушилася сильна злива зі шквальним вітром. Однак, до такої погоди краще пристосувалися саме "пивовари".
У другому таймі, зусиллями Гуськова, Шевченка і Островського, вони забили три сухих м'ячі у ворота більш іменитого опонента.
Перший матч після перерви "Маріуполь" зіграє з донецьким "Олімпіком". Базова дата 19 туру – 23 лютого.