"Спасибі тобі, Боже, що я не москаль": легіонер "Карпат" розірвав фанатів заявою

Сенегальський легіонер львівських "Карпат" Матар Діеє вирішив визначити свою національність у програмі на своєму смартфоні. Футболіст виявився за результатом програми на 60 відсотків українцем.

Нападник львівських "Карпат" Матар Діеє під час карантину скористався популярним мобільним додатком Gradient, яке визначає національність за обличчям людини на фото.

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Фото результату Матар Діеє розмістив у своєму інстаграмі. Футболіст зробив гучну заяву.

Спасибі тобі, Боже, що я не москаль,

– кумедно підписав сторіс футболіст.



Фото результату програми

Сенегалець Матар просканував додатком своє фото і опинився на 61 відсоток українцем, вдвічі менше африканцем – 35 %, а ще шведом (1 %) і норвежцем (3 %).

Додамо, що Матар Діеє грає у львівському клубі на правах оренди, яка розрахована до кінця поточного сезону. Матар вже встиг відкрити відлік своїх голів у "Карпатах". Матар відзначився голом у ворота "Дніпра-1".

Контракт футболіста належить донецькому "Олімпіку".

Що відомо про Gradient?Цей додаток створили розробники – українець Владислав Уразов і росіянин Богдан Матвєєв. Раніше вони разом працювали над проєктом Teleport, який давав змогу підібрати колір волосся – теж дуже популярний тренд. У 2017 році програму купила Snap за 8 мільйонів доларів.

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