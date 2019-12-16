Спеціальна комісія визначатиме, на яких матчах УПЛ працюватиме система VAR

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Спеціальна комісія визначатиме, на яких матчах УПЛ працюватиме система VAR / facebook.com/andriy.pavelko

Виконавчий комітет Української асоціації футболу створив комісію, яка визначатиме матчі, на яких з нового року працюватиме команда VAR. До комісії увійшли троє осіб.

Згідно з рішенням виконкому, до складу комісії увійшли перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов, голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі та виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

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УАФ вже отримала дозвіл від ФІФА і Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB) на використання системи VAR в онлайн-режимі.

Ймовірно, система запрацює в українській Прем'єр-лізі з лютого, але зможе обслуговувати не більше двох матчів одного туру через брак потрібної техніки.

VAR не працюватиме на матчах, що транслюються на телеканалі УНІАН. Для роботи системи необхідно вісім телекамер і можливість трансляції матчів в HD-якості.

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Що таке VAR?

Система відеодопомоги арбітрам – технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення у спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол у 2018 році.

VAR дозволяє переглянути чотири види спірних моментів і допомогти судді прийняти правильне рішення:

  1. Порушення правил при забитих голах;
  2. епізоди з призначенням пенальті;
  3. помилкове пред'явлення червоної картки (епізоди з другою жовтою карткою не розглядаються;
  4. помилки в ідентифікації покараних гравців (допомагає визначити, хто саме зробив фол, що карається карткою).
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол УПЛ
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