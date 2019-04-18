Сподіваюся, що все буде добре в майбутньому, ми й росіяни – це народи-побратими, – Данченко
Футболіст "Шахтаря" Олег Данченко, який наразі виступає в Росії на правах оренди в "Єнісеї", прокоментував різницю між чемпіонатами України і Росії.
На думку футболіста, російський чемпіонат на цей момент сильніший за український.
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Український футбол, мені здається, більш спокійний чи що. За останні роки рівень чемпіонату впав, все тримається, можна сказати, на двох командах – "Динамо" і "Шахтар". Російський же – набагато сильніший, вважаю, навіть рази в три. Це стосується футболістів, інфраструктури, фінансових можливостей.
Думаю, українському чемпіонату варто прагнути саме до цього і виходити на більш високий рівень. Але водночас, якщо порівнювати, наприклад, два українських топ-клубу і перші п'ять російських команд, то "Шахтар" сміливо б міг боротися за чемпіонство, а "Динамо" за призи. Впевнено не можу сказати, що "Шахтар" тут міг би легко стати чемпіоном,
– цитує Данченка офіційний сайт "Єнісея".
Разом з тим, футболіст розповів, як добираєтеся до рідних в Україну під час міжнародної паузи.
Зазвичай до України всі добираються, в основному, через Мінськ, Ригу, Варшаву, Туреччину. Це найлегший шлях. Прямого сполучення зараз, на жаль, немає. Сподіваюся, що все буде добре в найближчому майбутньому, адже ми й росіяни – це народи-побратими, ми раніше їздили в Росію, а росіяни їздили до нас в Україну,
– сказав Данченко.
Олег Данченко став гравцем красноярського "Єнісею", що виступає в Прем'єр-лізі Росії, 1-го лютого. Орендна угода з футболістом розрахована до кінця сезону 2018/2019. Раніше футболіст грав у Росії на правах оренди за "Анжи".
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