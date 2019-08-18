Спортивна та спокуслива: які фото постить в Instagram українська легкоатлетка Бризгіна

Українська легкоатлетка Єлизавета Бризгіна спеціалізується на бігу на 200 метрів та естафеті.

Спортсменка є бронзовою призеркою Олімпіади в Лондоні-2012 в естафеті, чемпіонкою та срібною призеркою першості Європи з легкої атлетики.

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Батьки Єлизавети – олімпійські чемпіони з легкої атлетики Ольгиата Віктор Бризгіни. З останніх великих змагань легкоатлетки – Літні олімпійські Ігри 2016 в Ріо-де-Жанейро – однак там вона не здобула призових місць. В бігу на 200 метрів зайняла 40 місце, а в естафеті 4х100 – нібито шосте, однак результат було анульовано через допінг.

Сьогодні спортсменка активно веде свою сторінку в Instagram, публікуючи там як тренування, так і фото з відпочинку.

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