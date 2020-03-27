Спортсмени, які відбудуть дискваліфікацію за допінг, зможуть виступити на Олімпіаді в Токіо

Спортсмени, які встигнуть відбути дискваліфікацію до старту Олімпійських ігор в Токіо, перенесених на 2021 рік, зможуть виступити на цих змаганнях.

Про це повідомив президент Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Вітольд Банька.

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Деякі з дискваліфікованих спортсменів не змогли б виступити на іграх в Японії, якби вони пройшли в 2020 році.

Дискваліфікація прив'язана до проміжку часу, а не конкретним спортивним подіям. Неважливо, проходять вони чи ні. Коли ви відбули своє покарання, то можете змагатися. У даній ситуації ми не можемо продовжувати дискваліфікацію з юридичної точки зору.

Проте, я згоден, що це може стати проблемою для чистих спортсменів, тому потрібно зробити все можливе, щоб посилити контроль,

– сказав Банька.

Олімпійські ігри в Токіо перенесли. Точна дата невідома, але ігри повинні відбутися не пізніше літа 2021 року.

При цьому Олімпійські та Паралімпійські ігри збережуть назву Токіо-2020.

Зберігатиметься в Японії весь цей час й олімпійський вогонь, який вже прибув до країни.

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