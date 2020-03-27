24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Спортсмени, які відбудуть дискваліфікацію за допінг, зможуть виступити на Олімпіаді в Токіо

- Читать новость на русском
Олімпіада в Токіо / Getty Images

Спортсмени, які встигнуть відбути дискваліфікацію до старту Олімпійських ігор в Токіо, перенесених на 2021 рік, зможуть виступити на цих змаганнях.

Про це повідомив президент Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Вітольд Банька.

Читайте також МОК прийняв рішення щодо ліцензій, здобутих спортсменами у відборі до Олімпіади-2020

Деякі з дискваліфікованих спортсменів не змогли б виступити на іграх в Японії, якби вони пройшли в 2020 році.

Дискваліфікація прив'язана до проміжку часу, а не конкретним спортивним подіям. Неважливо, проходять вони чи ні. Коли ви відбули своє покарання, то можете змагатися. У даній ситуації ми не можемо продовжувати дискваліфікацію з юридичної точки зору.
Проте, я згоден, що це може стати проблемою для чистих спортсменів, тому потрібно зробити все можливе, щоб посилити контроль,
– сказав Банька.

  • Олімпійські ігри в Токіо перенесли. Точна дата невідома, але ігри повинні відбутися не пізніше літа 2021 року.
  • При цьому Олімпійські та Паралімпійські ігри збережуть назву Токіо-2020.
  • Зберігатиметься в Японії весь цей час й олімпійський вогонь, який вже прибув до країни.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Допінг Олімпіада-2020
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 11:56 Коронавірус в Україні: вже заразилися 218 людей
Лікування 111691
сьогодні , 19:20 Новини про коронавірус 27 березня: захворів начальник поліції Києва, померла 4 українка в Італії
Новини України 12436
сьогодні , 11:38 22-річний футболіст "Аяксу" Абдельхакім Нурі вийшов з коми через майже 3 роки
Футбол 997
сьогодні , 14:15 Україна закриває кордони: все, що потрібно знати
Статті 15723
сьогодні , 19:30 Коронавірус в Росії: померли вже 4 людини
Лікування 110663
сьогодні , 18:02 Володимир Кличко продемонстрував дивовижну форму, віджавшись 44 рази: відео
Бокс 1002
сьогодні , 15:11 Скандал в українському футболі: букмекери приймали ставки на фейковий матч
Футбол 716
сьогодні , 18:27 Клопп розплакався, коли побачив як медики співають You’ll Never Walk Alone в лікарні: відео
Футбол 889
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 18:27 Клопп розплакався, коли побачив як медики співають You’ll Never Walk Alone в лікарні: відео
Ігор Саджениця
26 березня 15:26 Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
Михайло Гема
25 березня 18:50 5 правил поведінки, які допоможуть подолати коронавірус: поради від ВООЗ та ФІФА
Ігор Саджениця
сьогодні 14:50 Що робить біатлон таким красивим: яскраве відео
Софія Кулай
сьогодні 13:00 Найкращій каратистці планети Анжеліці Терлюзі – 28: яскраві перемоги українки
Софія Кулай

Новини
Більше новин
Залиште відгук