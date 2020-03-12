Які спортсмени захворіли на коронавірус – список

Коронавірус добрався до спорту й руйнує спортивні календарі. Уже зупинені та скасовані матчі ряду турнірів – Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Також зафіксовано перші випадки зараження спортсменів, список читайте далі.

Футбол

У лютому 23-річна Ільхам Шейхи стала першою футболісткою, яка померла через захворювання новим коронавірусом. Шейхи померла після 10-денної боротьби із захворюванням.

через захворювання новим коронавірусом. Шейхи померла після 10-денної боротьби із захворюванням. Німецький футбольний клуб "Ганновер" офіційно повідомив, що оборонці Яннес Хорн та Тімо Хюберс інфікований коронавірусом.

11 березня футбольний клуб "Ювентус" офіційно повідомив, що захисник Даніеле Ругані інфікований коронавірусом COVID-19. Футболіст розповів, що він в порядку.

До теми Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн

У трьох гравців англійського "Лестера" виявлені симптоми коронавірусу. Поки прізвища футболістів не називають.

12 березня італійська команда "Сампдорія" повідомила, що Маноло Габбьядіні інфікований коронавірусом. Футболіст заявив, що в порядку.

Баскетбол

У гравця баскетбольного клубу "Реал" Мадрид Трея Томпкінса підтвердили коронавірус.

Гравці команди НБА "Юти" Руді Гобер та Донован Мітчелл заразилися коронавірусом. При чому ЗМІ повідомляють, що саме Гобер заразив Мітчелла.

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Що таке коронавірус Covid-2019?

Так називають спалах коронавірусної хвороби, яка розпочалась у Китаї у 2019 році. Вчені вивчили геном вірусу та встановили, що він на 70% схожий на SARS-COV, який у 2012 році став причиною високої смертності через гострий респіраторний синдром.

У 2020 році у Європі, зокрема в Італії почала швидко зростати кількість інфікованих коронавірусом. На сьогодні випадки коронавірусу зафіксовані у всіх країнах Євросоюзу.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу, однак називає її контрольованою. В Україні підтверджений тільки один випадок зараження коронавірусом.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 канал