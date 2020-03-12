Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Коронавірус добрався до спорту й руйнує спортивні календарі. Уже зупинені та скасовані матчі ряду турнірів – Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Також зафіксовано перші випадки зараження спортсменів, список читайте далі.
Футбол
- У лютому 23-річна Ільхам Шейхи стала першою футболісткою, яка померла через захворювання новим коронавірусом. Шейхи померла після 10-денної боротьби із захворюванням.
- Німецький футбольний клуб "Ганновер" офіційно повідомив, що оборонці Яннес Хорн та Тімо Хюберс інфікований коронавірусом.
- 11 березня футбольний клуб "Ювентус" офіційно повідомив, що захисник Даніеле Ругані інфікований коронавірусом COVID-19. Футболіст розповів, що він в порядку.
До теми Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
- У трьох гравців англійського "Лестера" виявлені симптоми коронавірусу. Поки прізвища футболістів не називають.
- 12 березня італійська команда "Сампдорія" повідомила, що Маноло Габбьядіні інфікований коронавірусом. Футболіст заявив, що в порядку.
Баскетбол
- У гравця баскетбольного клубу "Реал" Мадрид Трея Томпкінса підтвердили коронавірус.
- Гравці команди НБА "Юти" Руді Гобер та Донован Мітчелл заразилися коронавірусом. При чому ЗМІ повідомляють, що саме Гобер заразив Мітчелла.
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Що таке коронавірус Covid-2019?
Так називають спалах коронавірусної хвороби, яка розпочалась у Китаї у 2019 році. Вчені вивчили геном вірусу та встановили, що він на 70% схожий на SARS-COV, який у 2012 році став причиною високої смертності через гострий респіраторний синдром.
У 2020 році у Європі, зокрема в Італії почала швидко зростати кількість інфікованих коронавірусом. На сьогодні випадки коронавірусу зафіксовані у всіх країнах Євросоюзу.
11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу, однак називає її контрольованою. В Україні підтверджений тільки один випадок зараження коронавірусом.
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