Справа Павелка: Шевченко і Блохін звернулися до Разумкова з критикою слідчої комісії

Головний тренер збірної України і ексфутболісти Олег Блохін та Ігор Бєланов звернулися до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Причиною звернення стала діяльність Тимчасової спеціальної слідчої комісії (ТСК) у справі глави Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка.

На фейсбук-сторінці Ігоря Бєланова з'явилося звернення до Разумкова. У ній мовиться, що проти УАФ понад два роки триває інформаційна війна.

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Зазначається, що однією з тем для маніпуляцій стала державна програма з розвитку футбольної інфраструктури України.

Ми сподівалися, що народні депутати у співпраці з правоохоронними органами вивчать всі аспекти реалізації цієї програми та дадуть чіткі відповіді на питання: чи мали тут місце зловживання, чи всі звинувачення на адресу УАФ були надумані,

– мовиться у повідомленні.

Як зазначають автори звернення, у них склалося відчуття, що протягом шести місяців роботи ТСК метою комісії було створення нового інструменту для маніпуляцій по цій темі.

Про це свідчать і останні заяви окремих народних депутатів, які ставлять політичні інтереси вище інтересів українського футболу. Маємо серйозні побоювання, що для декого важливіше саме існування такої комісії, як технології для нових маніпуляцій, а не об’єктивні результати її роботи,

– зазначають три володарі "Золотого м'яча".

Вони просять не допустити політизації роботи ТСК.

Що відомо про зловживання в УАФ

Правоохоронні органи розслідують одразу п'ять кримінальних справ, де фігурантом є президент УАФ Андрій Павелко.

Мовиться про можливе зловживання службовим становищем Павелком при реалізації бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України" у 2017-2018 роках.

Хто такий Андрій Павелко?Президент УАФ, колишній депутат Верховної Ради (пройшов у парламент за списком "Блоку Петра Порошенка" під 33 номером), був заступником голови фракції БПП та головою Комітету ВРУ з питань бюджету. Павелко – кум Андрія Шевченка.

У червні 2018 року НАБУ відкрило справу за фактом корупції у ФФУ (теперішня УАФ).

Згідно з розслідуванням програми "Схеми", у 2016 році Павелко через підставну компанію в ОАЕ закупив для ФФУ обладнання для виробництва трави для футбольних полів за завищеними на 20% цінами, що дозволило йому незаконно отримати 1 мільйон доларів

Також Павелко став героєм розслідування журналістів BIHUS info.

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