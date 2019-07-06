Справа Бубки: IAAF готова співпрацювати з бразильською владою
Міжнародна федерація легкої атлетики (IAAF) готова співпрацювати з бразильською владою у справі про можливу причетність Сергія Бубки до продажу голосів при виборі Ріо-де-Жанейро столицею Олімпійських ігор-2016.
Про це повідомила прес-служба організації російському ТАСС.
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"Сергій Бубка категорично спростував це твердження. IAAF продовжує тісно співпрацювати з французьким розслідуванням, і також готова співпрацювати з бразильською владою, якщо у них виникне така необхідність", – повідомив представник IAAF.
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розглянув заяви колишнього губернатора Ріо-де-Жанейро Сержіо Кабрала про отримання хабарів перед виборами столиці Олімпіади-2016.
Губернатор, який проходить у справі про корупцію та інші фінансові зловживання, стверджує, що він підкупив не менше дев’яти осіб, щоб заручитися перемогою для Ріо-де-Жанейро, і витратив на ці цілі не менше двох мільйонів доларів.
Серед осіб, які начебто отримали хабарі, фігурує й Сергій Бубка.
Реакція Сергія Бубки
Сам Сергій Бубка відкидає усі звинувачення.
"Я повністю відкидаю всі неправдиві твердження колишнього губернатора Ріо, який зараз відбуває довгострокове покарання у в’язниці за звинуваченням у корупції. Містер Діак ніколи не звертався до мене з приводу мого голосу на виборах міста-господаря Олімпійських ігор-2016. Мої адвокати звернуться до містера Діака, щоб він дав пояснення твердженню містера Кабрала, який у своїх свідченнях неправдиво стверджує, що містер Діак міг отримати мій голос. Я доручаю своїм адвокатам скористатися усіма правовими засобами, які вони мають у своєму розпорядженні, щоб захистити всі мої права", – заявив Сергій Бубка.
Хто такий Сергій БубкаПрезидент Національного олімпійського комітету. Український легкоатлет (стрибки з жердиною). Чемпіон Європи та світу, багаторазовий світовий рекордсмен, олімпійський чемпіон. Заслужений майстер спорту. Занесений до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість світових досягнень у легкоатлетичному спорті. За визначні спортивні досягнення, особисті заслуги у піднесенні міжнародного авторитету України 4 лютого 2001 року Сергію Бубці присвоєно звання Героя України
Народився 4 грудня 1963 року в Луганську. Там розпочав займатися спортом, згодом переїхав до Донецька. Там у 1999 році йому встановили пам’ятник.
23 червня 2005 року став президентом Національного олімпійського комітету (НОК) України. Є членом Міжнародного олімпійського комітету з 1999 року, входить до виконкому МОК.
Почесний громадянин Луганська, Донецька та бразильського Ріо-де-Жанейро, де і відбулися Олімпійські ігри 2016.
У травні 2002 р. пана Бубку було обрано Народним депутатом України 4-го скликання від блоку "За єдину Україну!". Він займав 12 місце у виборчому списку. У червні 2002 року став членом фракції "Регіони України".
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