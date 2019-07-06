Справа Бубки: IAAF готова співпрацювати з бразильською владою

Міжнародна федерація легкої атлетики (IAAF) готова співпрацювати з бразильською владою у справі про можливу причетність Сергія Бубки до продажу голосів при виборі Ріо-де-Жанейро столицею Олімпійських ігор-2016.

Про це повідомила прес-служба організації російському ТАСС.

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"Сергій Бубка категорично спростував це твердження. IAAF продовжує тісно співпрацювати з французьким розслідуванням, і також готова співпрацювати з бразильською владою, якщо у них виникне така необхідність", – повідомив представник IAAF.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розглянув заяви колишнього губернатора Ріо-де-Жанейро Сержіо Кабрала про отримання хабарів перед виборами столиці Олімпіади-2016.

Губернатор, який проходить у справі про корупцію та інші фінансові зловживання, стверджує, що він підкупив не менше дев’яти осіб, щоб заручитися перемогою для Ріо-де-Жанейро, і витратив на ці цілі не менше двох мільйонів доларів.

Серед осіб, які начебто отримали хабарі, фігурує й Сергій Бубка.

Реакція Сергія Бубки

Сам Сергій Бубка відкидає усі звинувачення.

"Я повністю відкидаю всі неправдиві твердження колишнього губернатора Ріо, який зараз відбуває довгострокове покарання у в’язниці за звинуваченням у корупції. Містер Діак ніколи не звертався до мене з приводу мого голосу на виборах міста-господаря Олімпійських ігор-2016. Мої адвокати звернуться до містера Діака, щоб він дав пояснення твердженню містера Кабрала, який у своїх свідченнях неправдиво стверджує, що містер Діак міг отримати мій голос. Я доручаю своїм адвокатам скористатися усіма правовими засобами, які вони мають у своєму розпорядженні, щоб захистити всі мої права", – заявив Сергій Бубка.