Справа Еміліано Сала: рятувальникам на дні Ла-Маншу вдалося виявити фрагменти зниклого літака

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Пропав Еміліано Сала - літак зниклого футболіста знайшли
Рятувальники знайшли уламки літака, на якому летів Еміліано Сала / Getty Images

Пошуковій операції вдалося виявити уламки літака, на якому з французького Нанту у валлійський Кардіфф летів аргентинський футболіст Еміліано Сала.

Пошукове судно знайшло фрагменти літака на дні Ла-Маншу уранці 3 лютого, пишуть британські ЗМІ.

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Пошукова операція успішно ідентифікувала знайдені частини, як такі, що належать моделі PA 46-310P Malibu. Саме на ній летіли футболіст і пілот Девід Ібботсон.

Про знахідку уже сповістили як родину Сала, так Ібботсона. Зараз знахідка перебуває під наглядом Відділення розслідування авіаційних подій (AAIB). Відомство у понеділок, 4 лютого, має зробити офіційну заяву. 

Уламки зниклого літака вдалося знайти Девіду Мернсу, який проводив приватні пошуки на площі у 10 квадратних кілометрів на своєму судні марки FPV MORVEN. Опісля він відправив фрагменти на корабель GEO OCEAN III, де їх ідентифікували за допомогою радіокерованих апаратів. Про це чоловік сповістив у своєму Twitter.

Це вже не вперше, коли рятувальники знаходять частини зниклого літака. Зокрема, 30 січня їм вдалося виявити подушки від сидінь зниклого літака Еміліано Сали на узбережжі півострова Котантен неподалік від Серенвілля (Франція).

Що сталося з Еміліано Сала? Увечері 21 січня над Ла-Маншем зник літак з аргентинським футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта у Кардіфф, де підписав рекордний контракт з місцевою командою. Відомо, що перед зникненням пілот літака просив про екстрену посадку.

23 січня рятувальники відзначилися першими знахідками – їм вдалося виявити уламки металу поблизу місця можливої катастрофи, однак жодних слідів людей не було.

24 січня поліція офіційно припинили операцію з пошуків зниклого літака, на борту якого перебував Еміліано Сала.

Цілком імовірно, що Сала та Ібботсона так і не вижили, щоправда у поліції назвали умови, за яких вони могли залишитися живими.

як розгорталися події після зникнення літака з футболістом еміліано сала: 
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Теги: Футбол Спорт Новини Франції Великобританія Пропав Еміліано Сала Аргентина
Джерело: 24 Канал
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