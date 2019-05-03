Справа Мораеса: УЄФА винесла рішення щодо участі гравця у матчах за збірну України

Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА виніс рішення щодо участі натуралізованого бразильця Жуніора Мораеса за збірну України.

Збірна України могла отримати дві технічні поразки у матчах відбору Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу через участь у них Жуніора Мораеса. Однак в УЄФА не побачили порушення з української сторони. Про це заявив президент Федерації футболу України Андрій Павелко.

"Контрольно-дисциплінарний орган УЄФА підтвердив правомірність виступів Жуніора Мораеса за збірну України в матчах з Португалією і Люксембургом", – йдеться в повідомленні Андрія Павелка.

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Скандал щодо натуралізації Жуніора МораесаЖуніор Мораес отримав українське громадянство 15 березня. Однак про це стало відомо лише 18 березня. І вже 19 березня Жуніор Мораес отримав виклик до табору національної збірної. Він зіграв у двох матчах відбору 22 та 25 березня. У першому Україна зіграла унічию з Португалією. У другому українці виграли у Люксембургу завдяки автоголу вже у доданий арбітром час



Федерації футболу Португалії та Люксембургу оскаржили участь Жуніора Мораеса у матчах за збірну України. Спочатку технічну поразку через участь Мораеса у матчі почала вимагати Португалія. Місцеве видання вказало, що гравець не виконав одну з необхідних умов для отримання громадянства – проживання на території України безперервно 5 років. Згодом цю ідею вирішили використати й у Федерації футболу Люксембургу. Тож справу передали до Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА. Якщо б там задовольнили скаргу, Україні загрожували б дві технічні поразки за ці матчі.