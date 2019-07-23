Справа про зґвалтування проти Роналду: рішення поліції

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Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду / Фото з відкритих джерел

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду не постане перед судом у справі про зґвалтування Кетрін Майорги.

Поліція округу Кларк штату Невада (США) офіційно заявила, що не стане визнавати Роналду фігурантом справи і висувати звинувачення щодо португальця у справі про зґвалтування Кетрін Майорги.

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Оцінивши наявну на даний момент інформацію, слідство дійшло висновку, що звинувачення щодо Кріштіану Роналду не мають достатньої доказової бази. Відповідно, ніяких санкцій застосовано не буде,
– йдеться у повідомленні.

Справа про зґвалтування проти Кріштіану Роналду
Позов проти Роналду подала Кетрін Майорга у вересні 2018 року. Вона стверджувала в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel, що у 2009 році Роналду зґвалтував її у своєму пентхаусі в готелі Лас-Вегаса. Одразу після зґвалтування Роналду заплатив жінці 375 тисяч доларів за мовчання. Однак у 2017 році її адвокат заявив, що договір не є дійсним. Сам Роналду усі звинувачення відкидав та називав їх фейком.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Кріштіану Роналду Згвалтування
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