Справжній гарячий латиноамериканський фінал

Вперше на Кубку Америки ми бачили дійсно сповнений емоціями та суперечливими моментами матч, який можна було дивитися на одному подиху.

Аргентина та Чилі влаштували перформанс для вболівальників усього світу, арбітр теж вирішив від гравців не відставати – ставши головною дієвою особою. Вилучення Ліонеля Мессі та Меделя на 37 хвилині було, дійсно, поспішним рішенням, адже вони всього лиш поштовхалися грудьми, ніхто нікого не бив і підступно не провокував – можна було обійтися гірчичниками.

Сам матч почався зі швидких голів Серхіо Агуеро (12 хвилина) та Пауло Дібали (22 хвилина), до того ж на 17 хвилині зазнав ушкодження Алексіс Санчес, що зумовило подальшу стратегію гри збірної Аргентина на матч.

Статистика матчу за даними MyScore

Як ми бачимо володіння м’ячем чилійцями не відображає чітку картину матчу, адже хоч гра була, як оголений нерв, проте це не завадило аргентинцям тримати все під контролем. Без Ліонеля Мессі на передній план вийшли: Серхіо Агуеро, Джовані Ло Чельсо і нарешті Пауло Дібала. Ло Чельсо керував грою – міг притримати м’яч, віддати розрізну передачу і заробити штрафний.

В цьому сезоні він став лідером "Бетісу" та зумів закріпитись у складі збірної Аргентини – це його кращий сезон у кар’єрі. Агуеро чіплявся за м’ячі й майстерно ставив корпус, а Дібала увімкнув режим Мессі у збірній. Краща гра за довгий час у виконані смугастих, але за третє місце. Надій мало на такий фінал Кубку Америки, але з нетерпінням чекаємо.