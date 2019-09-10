Срна може отримати престижну посаду в УЄФА

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін повідомив, що тренер гірників Дарійо Срна може стати амбасадором УЄФА.

Відповідну пропозицію 37-річний хорват отримав в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні під час зустрічі з президентом УЄФА Олександром Чеферіним.

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Сьогодні разом з Дарійо Срною в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні зустрілися з президентом УЄФА Олександром Чеферіним. Обговорили тенденції і майбутнє європейського клубного футболу. Приємно, що в ході зустрічі Дарійо отримав офіційну пропозицію стати амбасадором УЄФА,

– написав Палкін в Facebook.

Спорт 24 писав, що півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко запропонував тренеру "Шахтаря" Дарійо Срні парі щодо чемпіонства в сезоні Прем'єр-ліги сезону 2019/20.