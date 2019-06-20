Срна офіційно повернувся у "Шахтар"

Колишній капітан "Шахтаря" Дарійо Срна завершив виступи в італійському "Кальярі". Хорват вирішив повернутися у "Шахтар", де провів практично всю свою кар'єру.

Срна приєднається до тренерського штабу Луїша Каштру, який нещодавно очолив донеччан, повідомляє клубний сайт.

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"Шахтар" нагадує, що Дарійо виступав у складі "оранжево-чорних" від 2003 до 2018 року і встановив абсолютний рекорд клубу за кількістю ігор. Протягом 15 років у "Шахтарі" Срна провів 536 матчів та забив 49 голів, здобувши з командою 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 чемпіонств, 7 Кубків і 8 Суперкубків України.

Легенда – дома! Дарио Срна возвращается в «Шахтер»



Узнайте все подробности ️https://t.co/QVJgxcOoyR — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 20 июня 2019 г.

У п'ятницю, 21 червня, о 15:00 у київському готелі "Опера" відбудеться презентація нового головного тренера "Шахтаря" Луїша Каштру. Після завершення заходу на запитання журналістів також відповідатиме й Дарійо Срна.

Тренерський диплом Срна отримав ще восени 2015 року, будучи гравцем "Шахтаря". Хорват отримав тренерську ліцензію УЄФА категорії "А", яка дозволяє йому бути помічником головного тренера.