Срна потролив Ярмоленка: Відправлю фото з ним і золотими медалями фанам "Шахтаря"
Почіник головного тренера "Шахтаря" Даріо Срна розповів про парі з ексгравцем "Динамо" Андрієм Ярмоленком. Обидва посперечалися щодо того, хто стане чемпіоном України.
Срна впевнений, що чемпіонство сезону 2019/20 дістанеться "Шахтарю" і він виграє парі.
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Для Ярмоленка ця суперечка цікава, а для мене ні, адже я знав, що "Шахтар" буде чемпіоном. Я завжди вірю в команду,
– розповів Срна під час прямого ефіру "Шахтаря" в інстаграмі.
За словами Срни, переможцю парі дістанеться вечеря, за яку заплатить той, хто програв.
"Ми спілкуємося з Андрієм, але вечерю він програє. Ми її проведемо в Лондоні. Я часто там буваю, адже в Лондоні моя сім'я", – сказав Даріо.
Ярмоленко живе у Лондоні, де грає за місцевий "Вест Хем".
Він додав, що прийде на вечерю із золотими медалями та сфотографується з Андрієм.
Із задоволенням піду з ним на вечерю, сфотографуюсь з ним і золотими медалями і відправлю фото всім уболівальникам "Шахтаря",
– пожартував Срна.
Після 23 турів у чемпіонаті України "Шахтар" впевнено лідирує. "Гірники" виграють у "Динамо" аж 13 очок.
"Динамо" наразі перебуває на другій сходинці, хоч і набрало однакову кількість очок із "Зорею". Луганці випереджають киян завдяки кращій статистиці в очних матчах.
Наразі чемпіонат України з футболу призупинено через пандемію коронавірусу.
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