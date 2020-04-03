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Срна потролив Ярмоленка: Відправлю фото з ним і золотими медалями фанам "Шахтаря"

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Андрій Ярмоленко та Даріо Срна / 24 канал

Почіник головного тренера "Шахтаря" Даріо Срна розповів про парі з ексгравцем "Динамо" Андрієм Ярмоленком. Обидва посперечалися щодо того, хто стане чемпіоном України.

Срна впевнений, що чемпіонство сезону 2019/20 дістанеться "Шахтарю" і він виграє парі.

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Для Ярмоленка ця суперечка цікава, а для мене ні, адже я знав, що "Шахтар" буде чемпіоном. Я завжди вірю в команду,
– розповів Срна під час прямого ефіру "Шахтаря" в інстаграмі.

За словами Срни, переможцю парі дістанеться вечеря, за яку заплатить той, хто програв.

"Ми спілкуємося з Андрієм, але вечерю він програє. Ми її проведемо в Лондоні. Я часто там буваю, адже в Лондоні моя сім'я", – сказав Даріо.

Ярмоленко живе у Лондоні, де грає за місцевий "Вест Хем".

Він додав, що прийде на вечерю із золотими медалями та сфотографується з Андрієм.

Із задоволенням піду з ним на вечерю, сфотографуюсь з ним і золотими медалями і відправлю фото всім уболівальникам "Шахтаря",
– пожартував Срна.

Після 23 турів у чемпіонаті України "Шахтар" впевнено лідирує. "Гірники" виграють у "Динамо" аж 13 очок.

"Динамо" наразі перебуває на другій сходинці, хоч і набрало однакову кількість очок із "Зорею". Луганці випереджають киян завдяки кращій статистиці в очних матчах.

Наразі чемпіонат України з футболу призупинено через пандемію коронавірусу.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Футбол Динамо Шахтар Андрій Ярмоленко Новини Спорту
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