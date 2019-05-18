США розгромили Данію, Росія перемогла Латвію: результати матчів Чемпіонату світу з хокею

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Росія перемогла Латвію на ЧС з хокею
Росія перемогла Латвію на ЧС з хокею / ANDRE RINGUETTE / HHOF-IIHF IMAGES

Росія здобула п'ять поспіль перемог на Чемпіонаті світу з хокею. Цього разу перемогли Латвію. США ж розгромили збірну Данії.

Данія – США 1:7 (0:4, 1:2, 0:1)

Данія ще претендує на вихід у плей-офф Чемпіонату світу. Але для цього команді слід було перемагати збірну США. Попри те, що американці виставили не найсильніший склад (топ-хокеїсти виступають у плей-офф НХЛ). вони закинули одразу сім шайб у ворота суперників.

До слова: Чехія та Фінляндія здобули розгромні перемоги на чемпіонаті світу з хокею

Збірна Данії на це змогла відповісти лише одним точним кидком.  Але він мало на що вплинув. Бо до цього часу американці закинули чотири шайби.

У підсумку – перемога збірної США. 

Латвія – Росія 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)

П'яту поспіль перемогу здобула збірна Росії. Але легкою для росіян вона не була. У першому періоді Цибульскіс відзначився у більшості. Тож Росія вперше на цьому турнірі була змушена відіграватися. Зробила вона це вже у другому періоді, коли закинула три шайби.

Завдяки цій перемозі росіяни гарантували собі вихід у плей-офф чемпіонату світу.

 

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Теги: Спорт Хокей Чемпіонат світу з хокею 2019
Джерело: 24 канал
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