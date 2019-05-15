Стадіон на даху торгового центру: як виглядає непересічна споруда – фото, відео
Унікальним стадіоном обзавівся скромний футбольний клуб із Белграду (Сербія) "Вождовац".
Стару футбольну арену демонтували у 2011-му і вже через два роки клуб отримав новий унікальний стадіон.
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Нова споруда за футбольними мірками не така вже й велика (може вмістити щонайбільше 5 200 глядачів), але повністю відповідає стандартам УЄФА для проведення єврокубкових матчів.
В чому особливість стадіону?
Стадіон "Вождовац" універсальний тим, що розташований на даху діючого торгового центру і є однією з небагатьох арен у світі, які буквально розміщені не на землі, а над нею.
На перших поверхах 4-поверхового торгового центру вмістились магазини, кафе, ресторани, кінотеатр і дворівнений паркінг.
Стадіон на даху торгового центру у Белграді
Арена може вмістити понад 5 тисяч глядачів
Архітектори подбали про те, щоб футбольні вболівальники створювали якомога менше незручностей для відвідувачів ТЦ. Завдяки окремим входам і виходам їхні дороги практично не перетинаються.
Будівництво цього об'єкта обійшлось у 50 мільйонів євро.
Як виглядає футбольний стадіон на даху торгового центру: дивіться відео
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