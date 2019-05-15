Стадіон на даху торгового центру: як виглядає непересічна споруда – фото, відео

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Стадіон на даху торгового центру у Белграді
Стадіон на даху торгового центру у Белграді / Кадр з відео

Унікальним стадіоном обзавівся скромний футбольний клуб із Белграду (Сербія) "Вождовац".

Стару футбольну арену демонтували у 2011-му і вже через два роки клуб отримав новий унікальний стадіон.

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Нова споруда за футбольними мірками не така вже й велика (може вмістити щонайбільше 5 200 глядачів), але повністю відповідає стандартам УЄФА для проведення єврокубкових матчів.

В чому особливість стадіону?

Стадіон "Вождовац" універсальний тим, що розташований на даху діючого торгового центру і є однією з небагатьох арен у світі, які буквально розміщені не на землі, а над нею.

На перших поверхах 4-поверхового торгового центру вмістились магазини, кафе, ресторани, кінотеатр і дворівнений паркінг.

стадіон Белград Сербія ТЦ
Стадіон на даху торгового центру у Белграді

стадіон торговий центр Белград Сербія Вождовац
Арена може вмістити понад 5 тисяч глядачів

Архітектори подбали про те, щоб футбольні вболівальники створювали якомога менше незручностей для відвідувачів ТЦ. Завдяки окремим входам і виходам їхні дороги практично не перетинаються.

Будівництво цього об'єкта обійшлось у 50 мільйонів євро.

Як виглядає футбольний стадіон на даху торгового центру: дивіться відео

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Новини нерухомості Будівництво Сербія Белград Круті будівлі
Джерело: 24 канал
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