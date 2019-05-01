Стаховський пробився у чвертьфінал парного турніру в Сеулі

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Сергій Стаховський
Сергій Стаховський / Фото з відкритих джерел

Український тенісист Сергій Стаховський та його напарник бельгієць Рубен Бемельманс вибороли перемогу в 1/8 фіналу парного турніру у Сеулі, Південна Корея.

Дует здобув перемогу над корейською парою Лі Чже-Мун/Хон Чон. Підсумковий рахунок – 6:1, 6:2.

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Зустріч тривала 54 хвилини. У першому сеті Стаховський і Бемельманс не залишили суперникам шансів – 6:1. У другій партії українсько-бельгійський дует зробив два брейка і спокійно здобув путівку в наступний раунд турніру – 6:2.

У наступному колі українсько-бельгійський дует гратиме з парою Френсіс Кейсі Алькантара (Філіппіни)/Сінтаро Імаї (Японія).

Також Стаховський продовжує виступи і в одиночному розряді турніру в Сеулі. 2 квітня українець зіграє проти Ніколи Мілоєвіча з Сербії.

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Теги: Спорт Новини Спорту Сергій Стаховський Теніс
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