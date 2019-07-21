Стаховський у напруженому матчі вийшов у фінал турніру серії ATP в США

Перша ракетка України Сергій Стаховський разом з Марселем Гранольєрсом переміг в півфіналі турніру серії ATP в Ньюпорті.

Українсько-іспанська пара обіграла дует Леандер Паес (Індія) / Маркус Деніелл (Нова Зеландія). Гра завершилася з рахунком 3:6, 7:6 (8), 11:9.

Читайте також: Світоліна та інші українки поборються за рекордні призові на US Open

Матч тривав 1 годину і 35 хвилин. За цей час Стаховський і Гранольєрс виконали 6 подач навиліт, допустили 5 подвійних помилок і виграли 1 гейм на прийомі.

Їх суперники не зробили жодного ейсу, 2 рази помилилися при введенні м'яча в гру, а також реалізували 2 брейк-поінта. Всього за матч українець і іспанець відіграли три матч-боли.

Стаховський може виграти четвертий парний турнір на рівні АТР. У фіналі він і Гранольєрс зіграють проти Марсело Аревало (Сальвадор) та Мігеля Рейєса-Варела (Мексика).

Спорт 24 писав, що Марта Костюк і Вінус Вільямс виступили в одній команді в рамках виставкового турніру World Team Tennis.