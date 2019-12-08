Стала відома дата бою Усик – Джошуа

У Саудівській Аравії відбувся бій між Ентоні Джошуа та чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF и IBO Енді Руїсом. Перемогу за підсумками 12 раундів здобув Джошуа одноголосним суддівським рішенням.

Після бою президент WBO Франциско Валькарсель анонсував, що незабаром Ентоні Джошуа повинен виступити із захистом свого титулу. За його словами, зустріч британця з одним із претендентів, яким є і українець Олександр Усик, буде наступною для чемпіона.

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Буря в пустелі закінчилася. Починається битва зобов'язань. Обов'язковий претендент від WBO – Олександр Усик. Бій повинен відбутися протягом 180 днів,

– написав Валькарсель.

Таким чином, Олександр Усик та Ентоні Джошуа повинні провести бій до 4 червня 2020 року.

У той же час, крім Усика, претендент на бій з Ентоні Джоуша – болгарин Кубрат Пулєв. Він претендує на пояс IBF.

Звичайно, залишається ще й сам Руїс, який хоче отримати третій бій, але без поясів він Джошуа не настільки цікавий. Втім, Ентоні не відкинув цей варіант: "Чи зробив би я це знову? Можете не сумніватися".

Британець підкреслив, що не хоче багато говорити, оскільки люди не особливо поважають балаканину. Але зрозуміти чемпіона можна, адже він тільки-тільки повернув пояса. Він дав зрозуміти, що він "відкритий для всього" і "хай вболівальники вирішують".

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Сам Усик дебютував в суперважкій вазі перемогою над Чаззом Візерспуном. В даний момент він близький до узгодження поєдинку проти Дерека Чісори.