Стала відома дата фіналу Кубка України

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Стала відома дата фіналу Кубка України
Стала відома дата фіналу Кубка України / shakhtar.com

Фінал Кубка України сезону 2019/2020 відбудеться 13-го травня. День фінального поєдинку припадає на середу.

На цей момент не відомо, яке місто та стадіон прийме фінал Кубка України сезону 2019/2020. Про це стане відомо восени.

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У середу, 21-го серпня, у Будинку футболу відбулося жеребкування другого попереднього етапу Кубку України сезону-2019/2020.

Представники еліти, які в попередньому сезоні посіли з 1-го до 6-го місця ("Шахтар", "Динамо", "Олександрія", "Маріуполь", "Зоря", "Львів"), розпочнуть боротьбу з 1/8 фіналу (30 жовтня).

Останні чотири роки Кубок України виграє "Шахтар". Двічі у фінальному матчі "гірники" перемогли "Динамо", по одному разу – "Зорю" та "Інгулець".

Фінал Кубка України у 2019 році відбувся у Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена".

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту
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