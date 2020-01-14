Став відомий гонорар, який отримає МакГрегор за бій з Серроне

Ірландський боєць UFC Конор МакГрегор (21–4) за своє повернення в октагон отримає 5 мільйонів доларів.

За попередній бій з Хабібом Нурмагомедова він отримав 3 млн доларів. Зазначимо, що сума в 5 млн доларів не враховує відсоток від продажу платних трансляцій, а також спонсорські відрахування.

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Його опонент, американець Дональд Серроне (36–13, 1 NC), заробить 2 мільйони доларів. За минулий бій з Джастіном Гетжі він заробив в 10 разів менше, отримавши чек на 195 000 доларів.

Останній раз МакГрегор перемагав в октагоні в далекому 2016 році, коли розбив в пух і прах тодішнього чемпіона легкої ваги Едді Альвареса. Після була вилазка в бокс, де МакГрегор програв Флойду Мейвезеру, і повернення в клітку заради самого довгоочікуваного поєдинку в історії UFC проти Хабіба Нурмагомедова. Ірландець програв російському бійцю і після цього більше не проводив боїв.

Бій МакГрегор – Серроне відбудеться в суботу, 18 січня, в рамках шоу UFC 246 в Неваді.