Стала відома несподівана причина, чому Вісенте Гомес покинув "Олімпік"

Колишній головний тренер "Олімпіка" Вісенте Гомес покинув донецький клуб не через погану селекційну роботу.

Ведучий Youtube-шоу "ТаТоТаке" Сергій Болотніков заявив, що для відставки іспанського фахівця "Олімпіка" Вісенте Гомеса знайшлося відразу кілька причин.

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Зараз спливла ще й фінансова проблема. Гомес дуже наполягав, щоб йому платили "білу" зарплату. Йому почали платити то "білу", то "чорну"... Він почав пред'являти ще й цю претензію. Коли з'явилася така проблема, Гельзін перестав його тримати і відпустив,

– сказав журналіст.

Інший ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський зазначив, що за місяць роботи в "Олімпіку" Вісенте Гомес отримував 10 тисяч євро. У той же час найбільш високооплачуваний гравець команди капітан Дмитро Гришко – 5 тисяч євро.

Минулого тижня Вісенте Гомес був звільнений і залишив Україну. Замість нього виконуючим обов'язки призначено Ігоря Климовський.

Цими вихідними він виводив команду на матч з "Ворсклою" (1:1).

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