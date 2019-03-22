Стала відома офіційна заявка збірної України на матч з Португалією: без двох гравців

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Склад збірної України на матч з Португалією
Склад збірної України на матч з Португалією

Стали відомі заявки команд Португалії та України напередодні їх майбутнього поєдинку у відборі на чемпіонат Європи-2020.

В заявки команд увійшло по 23 гравця. Андрій Шевченко залишив поза заявкою Сергія Болбата і Артема Шабанова.

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Офіційна заявка збірної Португалії (за номерами): 1. Руй Патрісіу, 2. Жоау Конселем, 3. Пепе, 4. Рубен Діаш, 5. Рафаель Геррейро, 6. Жозе Фонте, 7. Кріштіану Роналду, 8. Жоау Моутіньо, 9. Андре Сілва, 10. Жоау Маріу, 11. Бернарду Сілва, 12. Жозе Са, 13. Данилу, 14. Вільям Карвальо, 15. Рафа Сілва, 16. Жоау Феліш, 17. Гонсалу Гедеш, 18. Рубен Невеш, 19. Маріу Руй, 20. Піцці, 21. Нельсон Семеду, 22. Бету, 23. Дієго Соуза.

Офіційна заявка збірної України (за номерами): 1. Денис Бойко, 2. Богдан Бутко, 3. Едуард Соболь, 4. Сергій Кривцов, 5. Микита Бурда, 6. Тарас Степаненко, 7. Микола Шапаренко, 8. Руслан Малиновський, 9 . Артем Кравець, 10. Євген Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Віталій Миколенко, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 16. Сергій Сидорчук, 17. Олександр Зінченко, 18. Роман Яремчук, 19. Жуніор Мораес, 20. Роман Безус, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін.

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Перший матч між Португалією та Україною відбудеться 22 березня у Лісабоні. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

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Теги: Португалія Спорт Футбол Збірна України з футболу Євро-2020
Джерело: 24 Канал
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