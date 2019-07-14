Стала відома жахлива причина, чому Зідан покинув збори "Реала"

Помер брат головного тренера мадридського "Реала" Зінедіна Зідана Фарід Зідан. Причиною смерті став рак.

Про це йдеться в заяві на офіційному сайті клубу.

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Від раку на 55-му році життя помер старший брат Зінедіна – Фарід Зідан. Це і стало причиною від'їзду головного тренера мадридського клубу. Перед тренуванням гравці "Реала" вшанували пам'ять Фаріда Зідана хвилиною мовчання.

Todos los miembros del primer equipo del Real Madrid guardaron un minuto de silencio antes del entrenamiento en Montreal por el fallecimiento de Farid Zidane, hermano de nuestro entrenador Zinedine Zidane. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 13 июля 2019 г.

Приїхав попрощатися з дядьком в тому числі і середній син Зінедіна – Люка, який буквально днями приєднався до "Расингу", в якому буде виступати на правах оренди. У француза залишилося два брата – Джамель і Нордін, а також сестра Ліла.



Зінедін Зідан разом з братом Фарідом

В Канаду в передсезонний тур із "вершковими" вирушили 29 футболістів, серед яких і український воротар Андрій Лунін.

Під керівництвом Зідана в минулому сезоні "Реал" фінішував на 3-му місці в турнірній таблиці А з Ліги чемпіонів ще під час роботи Соларі вилетів на етапі 1/8 фіналу від "Аякса".

Новий сезон "Реал" розпочне 18 серпня, коли в першому турі Ла Ліги на виїзді протистоятиме "Сельті".