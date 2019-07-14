Стала відома жахлива причина, чому Зідан покинув збори "Реала"

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Зінедін Зідан втратив старшого брата
Зінедін Зідан втратив старшого брата / Фото з відкритих джерел

Помер брат головного тренера мадридського "Реала" Зінедіна Зідана Фарід Зідан. Причиною смерті став рак.

Про це йдеться в заяві на офіційному сайті клубу.

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Від раку на 55-му році життя помер старший брат Зінедіна – Фарід Зідан. Це і стало причиною від'їзду головного тренера мадридського клубу. Перед тренуванням гравці "Реала" вшанували пам'ять Фаріда Зідана хвилиною мовчання.

Приїхав попрощатися з дядьком в тому числі і середній син Зінедіна – Люка, який буквально днями приєднався до "Расингу", в якому буде виступати на правах оренди. У француза залишилося два брата – Джамель і Нордін, а також сестра Ліла.


Зінедін Зідан разом з братом Фарідом

В Канаду в передсезонний тур із "вершковими" вирушили 29 футболістів, серед яких і український воротар Андрій Лунін.

Під керівництвом Зідана в минулому сезоні "Реал" фінішував на 3-му місці в турнірній таблиці А з Ліги чемпіонів ще під час роботи Соларі вилетів на етапі 1/8 фіналу від "Аякса".

Новий сезон "Реал" розпочне 18 серпня, коли в першому турі Ла Ліги на виїзді протистоятиме "Сельті".

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Реал
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