Стали відомі несподівані подробиці поразки Джошуа в бою з Руїсом

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі британець Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) вийшов на бій з Енді Руїсом (33-1, 22 КО) після нокауту, в якому він побував під час спаринг-сесії за тиждень до бою.

За інформацією World Boxing News, тривожні натяки на першу в кар'єрі поразку Джошуа отримав у тренувальному таборі.

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Джерело запевняє, що екс-чемпіона світу в спарингу в обміні ударами відправив у нокаут маловідомий американець Джої Давейко (19-7-4, 11 КО).

Батько Джошуа Роберт, побоюючись за психологічний стан сина, після цього епізоду наполягав на скасування або перенесення бою проти Руїса, але Ентоні залишився непохитним і вирішив виходити на ринг 1 червня.

Нагадаємо, що Джошуа чотири рази побував в нокдауні під час поєдинку з Руїсом і рефері вирішив зупинити бій в сьомому раунді.

Для Ентоні це перша поразка в кар'єрі, до цього він переміг у 22 боях, в тому числі у Володимира Кличка, завдяки чому став абсолютним чемпіоном світу. Для британця це був перший бій в США.

29-річний Енді Руїс-молодший провів 33 поєдинки й програв лише один (Джозефу Паркеру за звання чемпіона за версією WBO).

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