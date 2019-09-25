Стали відомі подробиці справи з боргами по зарплаті в клубі УПЛ

Керівництво клубу УПЛ "Ворскли" частково розрахувалося з боргами перед футболістами.

За інформацією журналіста Ігоря Циганика, обстановка в команді спокійна, а значить є розуміння, як врегулювати проблеми з виплатою зарплат, передає SportArena.

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Наскільки я розумію, якісь борги погашені. Якщо підписували нових футболістів, якщо команду допустили до чемпіонату, якщо футболісти зараз не підіймають скандал, то якісь домовленості між президентом і гравцями є. Там спокій, значить є розуміння, як вийти з цієї ситуації,

– поінформував журналіст під час прямого ефіру передачі "Циганик Live".

По ходу попередніх сезонів неодноразово повідомлялося про наявність в полтавському клубі заборгованостей перед гравцями. До слова, в лютому Ігор Циганик повідомляв, що "Ворскла" могла не отримати атестат для участі в новому сезоні УПЛ через старі борги по зарплатах.

Після восьми турів УПЛ "Ворскла" займає десяте місце в чемпіонаті України з сімома очками в активі. В останньому матчі полтавчани вдома програли "Динамо" з рахунком 0:5.