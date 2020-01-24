Стали відомі сенсаційні подробиці допінг-скандалу за участю Бєсєдіна

Нападник київського "Динамо" Артем Бєсєдін приймав заборонені препарати не зумисно. Вина в тому, що футболіст провалив допінг-тест через клубного лікаря.

Такою інформацією на своїй сторінці в Instagram поділився український журналіст Олег Ящук. В той же час прізвище лікаря журналіст не уточнює.

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Артем Бєсєдін не винен. Він провалив допінг-контроль через помилку лікаря. Його вини тут немає. Артем не знав, що йому дали. Та це не зменшить покарання. Нападнику загрожує 4 роки без футболу,

– написав Олег Ящук.

Нагадаємо, Артем Бєсєдін провалив допінг-тест після матчу 5 туру Ліги Європи проти "Мальме". Йому загрожує дискваліфікація на 4 роки. УЄФА відсторонив Бєсєдіна від будь-якої футбольної активності до закінчення розгляду справи.

Днями стало відомо, що "Динамо" відсторонило головного лікаря Леоніда Миронова від роботи з першою командою до завершення розслідування. Причиною такого рішення стала якраз позитивна допінг-проба Бєсєдіна.